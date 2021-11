Hradecký volejbal je na vzestupu, muži i ženy válí v první lize

Slavia Hradec Králové, největší volejbalový oddíl v Královéhradeckém kraji, byl ještě v nedávných letech trochu v ústraní, co se týká kategorie dospělých. Ne snad že by nefungoval, ale muži i ženy byli až ve třetí nejvyšší soutěži, tedy II. lize. Teď je to jinak, A týmy Slavie jsou na vzestupu. Důkaz? Hrají druhou nejvyšší soutěž, kde si vedou více než dobře.

Nejen mužům hradecké Slavie se v letošní sezoně daří. | Foto: Dominika Holčíková

Muži pod vedením bývalého reprezentanta Aleše Holubce, který se do Hradce nedávno vrátil, obsadili v první části prvoligové skupiny B druhou příčku za silnými Benátkami nad Jizerou, které ještě v nedávné minulosti válčily v extralize, což znamená postup do nadstavbové skupiny o první až osmé místo. Ve druhé fázi I. ligy, která začíná o následujícím víkendu, se Hradečtí střetnou s těmito týmy: Plzeň, Dobřichovice, EGE České Budějovice, Benátky nad Jizerou, Bučovice, Tesla Brno, Velké Meziříčí. V Českém poháru slávisté postoupili do 2. kola, v němž hostili extraligové Brno. Přes nadějné vedení 2:0 na sety nakonec favoritovi podlehli po boji 2:3 (22, 28, -18, -22, -9). Také hradecké ženy ve stejné fázi pohárové soutěže narazily na celek z nejvyšší soutěže, brněnským Šelmám podlehly 0:3 (-19, -13, -23). V první lize je to z jejich strany jiná písnička, neboť zatím jasně vévodí skupině B. I. liga mužů, skupina B – konečná tabulka

1. Benátky n. J. 8 6 1 1 0 23:9 21

2. Slavia HK 8 3 1 3 1 19:14 14

3. ČZU Praha 8 1 3 2 2 16:18 11

4. Česká Lípa 8 2 2 1 3 15:17 11

5. Liberec B 8 0 1 1 6 8:23 3 I. liga žen, skupina B – průběžná tabulka

1. Slavia HK 13 9 2 2 0 37:11 33

2. Střešovice 12 7 1 0 4 25:15 23

3. SG L. Daňka 13 7 0 2 4 26:19 23

4. Č. Budějovice 13 6 0 1 6 21:22 19

5. Havl. Brod 12 3 2 0 7 15:26 13

6. ČR juniorky 4 2 1 0 1 10:5 8

7. Škola volejbalu 13 0 0 1 10 3:39 -1