Tohle potřebovali jako sůl. Novopačtí hokejisté dokázali po sedmi prohrách v řadě konečně vyhrát. Navíc se jim to povedlo po parádním obratu v derby proti favorizovanému Dvoru Králové, který porazili 3:2 po samostatných nájezdech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eduard Erben

Přitom svěřenci trenéra Aleše Půlpána po 29. minutách prohrávali už 0:2. Bruslaři však dokázali do konce druhé periody vyrovnat a další branky už se diváci nedočkali. Druhý bonusový bod vybojovala Nová Paka po vydařených nájezdech. Tahle výhra by měla tým nakopnout, aby se ještě popral o play off.