„Soupeř nekladl velký odpor, tak jsme si s chutí zastříleli,“ usmíval se vedoucí domácího mužstva Karel Bíl. Zato soupeři do řeči vůbec nebylo. „Po hanebném výkonu odjíždíme s debaklem, který se nevidí ani v hokeji,“ uvedl vedoucí týmu Libor Beran. „Na úterním tréninku budeme víc pracovat s míčem, abychom nezapomněli, jak vypadá, protože domácí nám ho nepůjčili,“ dodal.

Smolař týdne v Královéhradeckém kraji: Šonka v šoku. Seriál Red Bull Air Race končí

Byl to pro něj šok. Akrobatický pilot Martin Šonka loni slavil titul mistra světa v letecké sérii Red Bull Air Race. Letos rodák ze Dvora Králové usiluje o obhajobu, jenže v minulém týdnu přišla nepříjemná zpráva. Hlavní sponzor se rozhodl letecký seriál ukončit kvůli nízkému zájmu veřejnosti. „Nečekal jsem to. Je to nepříjemné překvapení a musím to nějak vstřebat. Je to neskutečné zklamání, podle našich informací rostl zájem fanoušků, televizí, zřejmě se ale nedařilo naplnit potenciál a očekávání v jiných oblastech,“ zamýšlel se Šonka.

Komentář Pavla Krále: Brit si možná trhá vlasy

Byla to podpásovka. Ke všemu v nejnevhodnější dobu. Kateřina Siniaková přišla krátce před French Open o trenéra Iaina Hughese. Brit přijal laso osmnáctileté Rusky Anastasie Potapovové (prohrála ve druhém kole) a spolupráci s rodačkou z Hradce Králové ukončil. ,,Asi dostal lepší nabídku, bylo to pro mě nečekané a dost překvapivé,“ netajila Kateřina. Není divu. Tohle se na okruhu WTA v průběhu sezony stává zřídka. Zjednodušeně řešeno: Je to neetické. Katku však jen tak něco nepoloží. V Paříži válí, je už v osmifinále. Pro rady chodí k tátovi. Symbióza funguje náramně. V sobotu smázla ve dvou setech světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Heslo, kterým se řídí: ,,Nikdy se nevzdávej“, naplňuje do puntíku. Po více než tříhodinové bitvě by o tom mohla vyprávět i Řekyně Sakkariová. Siniakovou v duelu s ní nevykolejily ani tři nevyužité mečboly…

Hughes si teď možná trhá vlasy. Přijde o velmi tučnou provizi, česká hvězdička vydělá balík. A to (doufejme) ještě není konec. Když se rozjede, je těžké ji zastavit.