Hradec Králové - Už to vypadalo na prodloužení. Pardubice doufaly v hokejovém derby v bodový zisk na ledě favorita. Jenže přesně šedesát vteřin před závěrem třetí třetinyhradecký obránce Filip Pavlík pokořil tvrdou ranou gólmana Dynama Milana Kloučka.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Mountfield tak ovládl utkání 39. kola hokejové extraligy těsně 2:1. „Chtěl jsem hlavně trefit branku. To byla první věc, co mě napadla. Že to tam propadlo, to bylo hlavně o štěstí. Byla to ale dobrá akce,“ pochvaloval si Pavlík. Především vítězná.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Pořadatelé zle pochybili, výtržníky nezastavili

Mají být ve střehu a připraveni na cokoliv, zvlášť pokud jde o hokejové derby východočeských rivalů. Ale nebyli. Pořadatelská služba na hradeckém zimním stadionu zle podcenila situaci a dovolila, aby se dva výtržníci z řad domácích příznivců vrhli o přestávce na pardubického trenéra Ladislava Lubinu, který zprvu musel útočníky odrazit sám. „Bránil jsem se statečně,“ usmál se hořce Lubina. Teprve potom mu pomohla ochranka, výtečníky zajistila a předala polici. Mountfield se od chování dvou chuligánů distancoval a Lubinovi se omluvil. Stejně tak kapitán domácího celku Dominik Graňák. A poučení pro příště: Lépe hlídat.

Komentář Jiřího Fejgla: Pěsti jsou přes čáru. I proti Lubinovi, muži s cejchem

Ladislav Lubina, trenér pardubických hokejistů, je a vždy bude muž s cejchem. Při nehodě před deseti lety způsobil smrt. A poté jako facku rodině fotbalisty Vratislava Lokvence, jemuž zabil tátu, od bouračky utekl.

Už v minulosti přitom havaroval, když řídil auto a měl v sobě alkohol. Je jen málo lidí, kteří berou jeho zmizení od smrtelné nehody jako dílo šoku, jak ho on sám popisoval.

Proto ho nepřijali fanoušci pražské Slavie, proto je jeho angažování proti srsti i mnoha pardubickým příznivcům. Proto na stadionu v Hradci (a také například v Plzni) zní mrazivý pokřik Lubina je vrah.

Jenže při sobotním derby byla nenávist posunuta o stupeň dál – k fyzickému napadení. A to je daleko za hranou, za čárou, která neměla být překročena.