Před druhým Filipem Marešem měl náskok více než minutu a půl. Úřadující český šampion si v okolí Zlína pojistil sedmý domácí titul. Pilot továrního týmu Škoda motorsport byl na jižní Moravě nejrychlejší už po páté v řadě. Stejnou dobu v kuse vládne domácímu šampionátu.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Brankář Koubek začal v Bundeslize debaklem

Hned v prvním utkání v německé Bundeslize poznal brankář Tomáš Koubek, jak složitá soutěž ho čeká.

Posila Augsburgu, kam exhradecký fotbalista přestoupil z francouzského Rennes, dostala pět branek v Dortmundu. Koubek inkasoval na stadionu silné Borussie hned ve třetí minutě, pak ještě čtyřikrát. Augsburg nakonec padl 1:5.

Pro Koubka opravdu nezačalo nové angažmá dobře. Jeho tým totiž zkolaboval také v poháru, v němž vypadl se soupeřem ze čtvrté ligy.

Komentář Jiřího Fejgla: Penaltová kletba? Ottmarova levačka je připravena

Fotbalový Hradec se rozjíždí, doufejme, že i výkon v Třinci – i když tam tým remizoval – tomu nasvědčuje. Ve druhé lize se vyhrabal ze dna, zvládl pohár.

Plichta ve Slezsku však, bohužel, připomněla jednu dlouhotrvající bolest. Otevřela ránu, již Votroci celou minulou sezonu pořádně prohlubovali.

Hradečtí neumějí kopat penalty. Tak to je – a znovu to připomněl mladík Erik Prekop, jenž sice třineckou bránu nepřekopl, ale jeho ránu lapil domácí brankář. Útočník se zařadil do zástupu neúspěšných z minulé sezony. V ní zahodili pokutový kop Adam Vlkanova, Filip Zorvan, Fahrudin Djurdjević, Jiří Kateřiňák, v zimní přípravě také Milan Černý.

Co s tím, jak to změnit? Je tu jedna, byť riskantní, možnost. Levačka gólmana Radima Ottmara je famózní. Proč ji nezkusit?