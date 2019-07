Úspěch je o to cennější, že se tak stalo jen několik dní po zisku stříbrného kovu na Evropských hrách. Bez odpočinku. ,,Nikdo lepší tady momentálně není, proto byl nominován na oba závody,“ vysvětlil reprezentační kouč Petr Luštický před odjezdem. Vyplatilo se.

Smolař týdne v Královéhradeckém kraji: Trápení pokračuje. Fejfar v rokli nedojel

Chtěl si na domácí trati spravit chuť. V letošní sezoně úřadujícího mistra Evropy Václava Fejfara trápí technické problémy. Loňský vládce třídy Touring Autocross letos ještě nevyhrál a výhru nezískal ani v Nové Pace. Fejfara tentokrát zradila závada na motoru. Díky tomu téměř celý závodní víkend strávil místo v autě na tribuně, což si nepřál nikdo z přítomných několika tisíc diváků. Závodník z Lužan po dalším výpadku může bohužel na boj o evropský titul zapomenout.

Komentář Pavla Krále: Kterak trpělivost růže přináší

Trpělivost růže přináší. V případě Tomáše Nýdrleho platí ono známé rčení bezezbytku. Dva roky se v Dukle Hradec Králové, kam přišel z brněnské Komety, rozkoukával a teď to všem nandal se vší parádou. V Lonatu získal titul mistra světa v individuálním závodě, což je v olympijské disciplíně skeet z českého pohledu historický úspěch. Od jičínského rodáka se velké věci očekávaly, možná i mnohem dřív. Vždyť už v roce 2013 skončil na MS v Limě šestý, na ME 2016 dokonce čtvrtý. Jenže Tomáš musel dozrát. Změnu tréninkového procesu postupně vstřebával, byl trpělivý a teď sklízí ovoce. V hlavě to má srovnané. Aby ne. Vystudoval vysokou školu, stal se lesním inženýrem. Přestože působí nenápadným dojmem, je s ním sranda. Málokdo ví, že byl coby malý kluk spíše raubíř. Jednou dokonce zastřelil sousedovi kočku. Teď kosí pouze asfaltové holuby, a to je dobře. Před sebou má v sezoně už jediný cíl: vystřílet kvalifikační místo pro OH v Tokiu. Šance bude na zářijovém mistrovství Evropy. Kde? Zase v Lonatu…