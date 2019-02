Náchodsko – Krajský i regionální přebor šachových družstev má za sebou druhé odehrané kolo.

V krajském přeboru si na plný počet bodů sáhli šachisté Hronova, kteří doma přehráli Lázně Bělohrad, po bodu pak uhrála Jaroměř i náchodská rezerva.

V regionálním přeboru došlo na další okresní derby, v němž si Nové Město nad Metují poradilo poměrně hladce s náchodským D-týmem.



KRAJSKÝ PŘEBOR



TJ Hronov – TJ Lázně Bělohrad 5:3. Kowalczyk – Nálevka 1:0, Velecký Vik. – Kořínek ½, Čáp – Kykal V. 1:0, Procházka – Vávra ½, Szablewski – Kykal Z. ½, Franc – Groh 1:0, Cibulka – Pochop st. 0:1.

Domácí si udržovali mírnou převahu, kterou po čtyřech hodinách a dramatickém průběhu přetavili v důležité tři body.

Jaroslav Čáp: „Zasloužená výhra.“



Spartak Vrchlabí – Jiskra Jaroměř 4:4. Havlíková – Jecha Vr. ½, Tejkal – Staněk ½, Kalenský – Prouza T. ½, Trojan – Prouza P. ½, Kučera – Kudr 1:0, Blažek – Kuneš ½, Kovář – Borůvka M. 0:1, Urválek – Růžičková ½.

Milan Borůvka: „Remíza je spravedlivá.“



TJ Náchod B – DDM Třebechovice 4:4. Čechura – Nosek ½, Semerák – Jonáš 0:1, Nývlt – Slavík J. ½, Pinkava – Krása 1:0, Bednář – Mareš ½, Vágner – Kracík M. ½, Dusbaba – Žitný 1:0, Kánský – Zdechovský 0:1.



Tabulka po 2. kole:



1. Hořice 2 0 0 10,5 6

2. Hronov 2 0 0 9,5 6

3. Dvůr Králové 1 1 0 11,0 4

4. Jičín B 1 0 0 5,0 3

5. Vrchlabí 0 2 0 8,0 2

6. Jaroměř 0 2 0 8,0 2

7. Lípa B 0 1 1 7,0 1

8. Třebechovice 0 1 1 6,5 1

9. Náchod B 0 1 0 4,0 1

10. Lázně Bělohrad 0 0 2 6,0 0

11. Hradec Králové C 0 0 2 4,5 0



REGIONÁLNÍ PŘEBOR, SK. A:



ŠK Nové Město n. Met. – PŠ TJ Náchod D 4,5:0,5. Skalák – Dusbaba ½, Žižka – Poláček 1:0, Drašnar L. – Grulich 1:0, Dvořák – Budař 1:0, Pacourek – Dědek 1:0.

Sokol Studnice – DDM Třebechovice C 5:0. 1 – Lesk M., Kubec, Lesk B., Sejval, Línek.

Spartak Rychnov n. Kn. B – ŠK Červený Kostelec B 4:1. ½ – Petera, Vacek, 0 – Vít Jar., Linek, Verner.

Jiskra Jaroměř C – ŠK Doudleby n. Orl. 1:4. 1 – Korityák st., 0 – Doubek, Michl, Hekele, Martínek. (jč, mr)



Tabulka po 2. kole:



1. Červený Kostelec B 2 0 0 7,5 6

2. Studnice 1 1 0 7,5 4

3. Spartak Rychnov B 1 1 0 6,5 4

4. Panda Rychnov C 1 0 1 6,0 3

5. N. Město n. Met. 1 0 1 5,5 3

6. Jaroměř C 1 0 1 5,0 3

7. Doudleby n. Orl. 1 0 1 4,5 3

8. Č. Kostelec B 1 0 1 4,5 3

9. Náchod D 0 0 2 2,0 0

10. Třebechovice C 0 0 2 1,0 0