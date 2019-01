Nové Město nad Metují – Pod bedlivým dohledem patronky projektu, mistryně světa v běhu na 800m Ludmily Formanové, se ve středu na Stadionu generála Klapálka konalo Krajské kolo Štafetového poháru.

VÍTĚZEM Krajského kola Štafetového poháru je ZŠ a MŠ Hronov. S vítěznou sestavou se vyfotila i patronka Štafetového poháru, Ludmila Formovanová. | Foto: Zdeněk Mudroch

Druhý ročník soutěže je určen pro žáky prvního stupně základních škol a běhají se vždy čtyři štafetové závody, jejichž časy se sčítají. Nejlepší týmy z okresních kol postupují do kol krajských a odsud se ti nejlepší dostanou do republikového finále. To je na programu 28. května v Čáslavi.



Tam se podívá ZŠ a MŠ Hronov, která zvítězila v krajském kole. V součtu časů porazila druhý ZŠ Náchod – Plhov o pouhou sekundu a 91 setin. Třetí ZŠ Hradec Králové M. Horáková ztratila na vítěznou školu tři sekundy a 93 setin.

Z výsledkových listin

1. ZŠ a MŠ Hronov (09:00,56); 2. ZŠ Náchod – Plhov (09:01,91); 3. ZŠ Hradec Králové M. Horáková (09:03,93); 4. ZŠ Velké Poříčí (09:06,27); 5. ZŠ Týniště nad Orlicí (09:11,09); 6. Základní škola Nová Paka, Husitská (09:13,59); 7. MŠ a ZŠ Josefa Gočára (09:13,78); 8. Základní škola České Meziříčí (09:15,49); 9. ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem (09:19,81); 10. ZŠ a MŠ Mladé Buky (09:21,35); 11. Základní škola Školní Nové Město nad Metují (09:23,25); 12. ZŠ Mládežnická Trutnov (09:32,39); 13. ZŠ a MŠ Police nad Metují (09:38,98); 14. ZŠ TGM Náchod (09:48,95); 15. Základní škola a Mateřská škola Machov (09:49,56).

Formanová: „Já jsem vždy sledovala své soupeřky"

Nové Město nad Metují – Patronkou Štafetového poháru je Ludmila Formanová, která stejně jako v loňském roce dorazila do Nového Města nad Metují na Krajské finále.

Při loňském rozhovoru jste mi říkala, že se věnujete skupince dětí, mezi kterými nejsou pouze atleti, ale i hokejisté nebo plavci. Stále to platí?

Platí a dětí mám možná ještě více než vloni. Je to skupinka atletů a hokejistů, kteří dělají v zimě hokej a po zimě se mnou dělají atletiku, protože si myslím, že v tomto věku není úplně vhodné soustředit se pouze na jeden sport.

Když jste už zmínila hokej, sledujete i právě probíhající šampionát?

Sleduji a nejen naše reprezentanty.

Zpět k atletice. Řekněte mi, závodila jste vůbec někdy tady v Novém Městě nad Metují?

Já si myslím, že ne… Nebo možná kdysi, když tu ještě byla škvára, což už bude hodně dlouho, protože nezávodím od roku 2007. Je pravda, že ta moje kariéra trvala dvacet let, takže je možné, že jsem si tu někdy zazávodila. V každém případě jsem se tu ale byla podívat na Velké ceně, která na mě udělala velký dojem.

Také jsem se dozvěděl, že jste společně s novoměstskými atlety trénovali. Co je na tom pravda?

Je to pravda. Jezdili jsme společně na hory i na Kanárské ostrovy. Aleš Žďárský měl svěřenkyni, která běhala osmistovku, takže jsme trénovali společně.

Takže probíhala nějaká vzájemná špionáž?

Člověk se pořád učí a já jsem vždy sledovala své soupeřky a dívala jsem se, co a jak dělají.

Když vás tak poslouchám, tak nepochybuji o tom, že atletika vás bude asi provázet celý život.

To určitě ano.