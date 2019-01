Hradec Králové, Hronov– V hradeckém azylu hokejbalisté NA Rangers Hronov získali v Českém poháru skalp extraligové Plzně.Hattrickem se blýskli Tovtík s Hudečkem, Ponke vychytal nulu.

Na rozborce extraligového účastníka z Plzně se hattrickem podíleli Hudeček (v bílém) s Tovtíkem. | Foto: Jiří Mach

NA Rangers Hronov – HBC Plzeň 10:0 (4:0, 2:0, 4:0). Proti favoritovi, aspirantovi na přední extraligové příčky a několikanásobnému vítězi Extraligy nastoupili domácí v brance s Ponkem, v poli s Hartmanem a Hofmanem, chyběli Vlach, Lehečka, Resl a mladík Bittner. Hosté přicestovali s několika hráči B–týmu a bez hvězd, tým byl doplněn staršími dorostenci, s nimiž se počítá pro příští extraligovou sezonu.



Úvod patřil běhavějším hostům, když největší šanci si vypracovali v půli 4. min., Ponke ale vše vyřešil. V čase 8:00 byl vyloučen hostující Petr a po minutě a půl Kania našel Hudečka, který otevřel gólový účet – 1:0. V 11. min. se do šance dostal domácí Rail, na Větrovského nevyzrál. To se ale vzápětí podařilo kapitánu Kaniovi – 2:0. Po necelé minutě si míček vyměnili Hartman s Janovským, ten vyslal kolmici na Tovtíka, jenž se nemýlil – 3:0. V půli 14. min. byl poslán na trestnou lavici plzeňský Pešír a v úvodu 15. min. jej poslal zpět do hry Hudeček – 4:0.



O přestávce bylo na hostující střídačce rušno, zatímco se domácí v poklidu odebrali do vytopené šatny. Po návratu z ní už ve 2. min. střílel Hudeček, míček se dostal k Hofmanovi, který ranou po zemi využil odrazu od hokejky Větrovského – 5:0. V úvodu 4. min. nešťastně zasáhl domácí Malík vysokou holí soupeře, krvavě jej zranil a následoval dvojitý trest. Hosté se mohli dostat do hry, ale nestalo se. V začínající 11. min. domácí kanonýr Tovtík dostal přihrávku od Raila a stanovil skóre po dvou třetinách na 6:0.



Ve třetí třetině domácí pokračovali ve své hře a skóre ještě navyšovali. Ve 2. min. Hartman našel Hajníka, který se s přehledem prosadil – 7:0. Hajník se trefil také o tři minuty později a posunul skóre na 8:0. Na konci 8. min. Kania našel Tovtíka, který dovršil hattrick – 9:0. O konečný gólový rezultát se postaral ve 12. min. Hudeček po nahrávce centra Kanii – 10:0.



Jaroslav Krulich, vedoucí mužstva NA Rangers Hronov: „V zápase s extraligistou neměl být podle papírových předpokladů Hronov pro Plzeň nepřekonatelným soupeřem. V samotném zápase domácí Jezdci tuto teorii dokonale postavili na hlavu a po výborném taktickém kolektivním výkonu se postarali o senzaci a po zásluze zvítězili. Navíc takovým brankovým rozdílem. V utkání se třemi brankami zaskvěli Tovtík s Hudečkem a brankář Ponke, který vychytal čisté konto. Pochvalu však zaslouží celý tým, byl jsem mile překvapen předvedeným výkonem, vždyť k tomuto utkání jsme nastoupili prakticky bez tréninku. Jsem zvědav, koho nám los přiřkne v dalším kole ČP, jistě půjde znovu o atraktivního soupeře.“



Branky: Tovtík a Hudeček 3, Hajník 2, Kania a Hofman.



Sestava NA Rangers Hronov: Ponke – Malík, Fogl – Borůvka, Hartman – Hudeček, Kania, Hajník – Tovtík, Janovský, Hofman – Rail, Srba.



Další výsledky 4. kola ČP: TJ Kovo Praha – HBC Pento Most 3:2; TJ ACS Malenovice SV – HBT Vlašim 1:2; HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B – HBC ALPIQ Kladno 1:12; HBC Třinec – Hradec Kr. 1988 1:2 PP; SHC Opava – SK Testa OEZ Letohrad 2:1 SN; SK Ďáblové Praha – TJ Snack Dobřany 1:2. (jk)