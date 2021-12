V sobotu na domácí palubovce přivítali prvoligoví florbalisté Sokolu Jaroměř lídra druhé nejvyšší soutěže u nás Ústí nad Labem. Východočeši však od úvodu na silného soka nestačili a nakonec prohráli vysoko 3:10.

Nedaří se. Florbalistům Jaroměře se po postupu do 1. ligy nedaří, zatím jsou se sedmi body předposlední. | Foto: Foto: Sokol Jaroměř

„Utkání se hodnotí těžko. Nám se nedaří první třetiny, kdy často rychle prohráváme o několik gólů, potom to velice těžko doháníme. Bohužel se nám to stává teď velmi často, hodnotí se to opravdu velmi špatně, je to o nás a naších hlavách. Pokud s tím do budoucna něco neuděláme, tak to nebude lepší,“ hodnotil utkání asistent trenéra Jaroměře Tomáš Křovina.