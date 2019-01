Náchodsko – Krajská hokejová liga mužů pokračovala v neděli už svým 18. mistrovským kolem, v němž Náchod udolal tradičního rivala z Hronova a Jaroměř uspěla na horkém ledě v Jičíně. V krajské soutěži se dařilo také novoměstskému Spartaku, jenž po divokém průběhu přestřílel Lanškroun.

Ilustrační foto | Foto: Václav Mašinda

KRAJSKÁ LIGA

Náchod – Hronov 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Domácí měli v derby pomalejší rozjezd, čehož hostující hokejisté dokázali využít. Na začátku 10. min. otevřel v početní výhodě skóre ex-náchodský Petr – 0:1. Vyrovnání přišlo rovněž při nestandardním počtu hráčů na ledě, když přesilovku Náchoda zužitkoval přesnou ranou v začátku 14. minuty Havrda – 1:1. O chvíli později však dostali Hronovští další početní výhodu, v ní se však neprosadili, ba co víc – inkasovali v ní. Na třetinových 2:1 upravoval Janoušek. „První třetina nám moc nevyšla. Sice jsme ji vyhráli 2:1, ale nedařilo se nám nasadit optimální tempo," říkal k první dvacetiminutovce manažer náchodského oddílu Ludvík Berger.



Vstup do druhého dějství se více povedl opět hostům z Hronova, kteří už v polovině 25. minuty srovnali skóre. Také druhou hronovskou branku měl na svědomí ex-náchodský hráč, tentokrát to byl Šejnoha – 2:2. Jásot na hronovské střídačce však ještě ani neutichl a o půl minuty později vrátil vedení na stranu krajského přeborníka Valášek – 3:2. Hosté ale v Náchodě v neděli předvedli, jakou mají sílu v početních výhodách. V polovině 34. minuty srovnal stav na 3:3 využitou přesilovkou Dostál. Hronov však nerozhodné skóre do konce třetiny neudržel, v polovině 38. minuty překlopil misky vah na náchodskou stranu opět Valášek – 4:3.



Nástup do třetí třetiny si Náchod tentokrát pohlídal a naopak sám udeřil. Časomíra popoběhla jen 46 vteřin, když ji zastavil pátým gólem Havrda – 5:3. Hronov však rychle přispěchal s odpovědí, v polovině 42. minuty vrátil jiskru do zápasu Podzimek – 5:4. Ve zbytku utkání už branka nepadla, a tak Náchod udolal Hronov těsně 5:4.



„Hronov je pro nás z těch nepříjemných soupeřů, protože hraje trochu jiný hokej než ostatní. U nás hodně vsázel na brejky a přesilové hry, které hraje velmi dobře," dodal k zápasu manažer HC Náchod.

Jičín – Jaroměř 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)

Jičín je zvlášť v domácím prostředí hodně nebezpečný, a to dokázal hned v úvodu souboje s Jaroměří. Běžela teprve 3. minuta, když se prosadil domácí Nový – 1:0. Jaroměř se však nenechala rozhodit a pomohli ji k tomu i domácí. V polovině 5. min. se nechal vyloučit jičínský Chaloupka a pár vteřin před jeho návratem se trefil Lemberk – 1:1. V končící 10. minutě se domácí opět provinili proti pravidlům, tentokrát ale Jaroměř netrestala. Trestala však o chvíli později přesnou střelou Krause – 1:2.



Jaroměřský Krause uzavřel účet prvního dějství a zároveň otevřel účet toho druhého, když v končící 26. minutě posunul skóre už na 1:3. A Jaroměř do svého soupeře dál tepala, ještě před koncem první poloviny zápasu upravoval na 1:4 Čtvrtečka. V čase 36:38 však putovali na lavici hanby hostující Souček s Kukalem a Jaroměř čekalo dlouhé dvojnásobné oslabení. Minutu a půl se hosté bránili statečně, ale 33 vteřin před návratem obou hříšníků trestal Vajsejtl – 2:4. Ještě v téže minutě ale vrátil Jaroměř na koně pátým gólem Hlavnička – 2:5.



Ve třetím dějství začala velká stíhací jízda Jičína. Nejprve v polovině 44. minuty snižoval na 3:5 Weiss, aby o čtyři minuty později upravoval na rozdíl jediné trefy Žďárský – 4:5. V závěru utkání museli hosté přežít několik oslabení, půl minuty před koncem ale pečetil jaroměřské vítězství trefou na 4:6 Kocián.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ

Nové Město nad Metují – Lanškroun 9:6 (1:1, 5:1, 3:4)

V Novém Městě nad Metují se v neděli hrálo hodně divoké utkání, byť tomu začátek vůbec nenasvědčoval.



V polovině 10. minuty se nechal vyloučit hostující Štěpánek, jenže Spartak nejenže početní výhodu nevyužil, naopak v ní z hole Nastoupila inkasoval – 0:1. Spartakovci však odpověděli o chvíli později stejnou mincí. Při trestu domácího Hajníka vyrovnal na třetinových 1:1 jeho spoluhráč Vlček.



Ve druhém dějství už domácí začínali získávat pevnější půdu pod nohama. Do vedení je poslal v polovině 22. minuty Kozák a na dvoubrankový rozdíl posunul skóre Hajník – 3:1. Čtvrtou branku přidali domácí v početní výhodě zásluhou Chmelaře a v téže minutě zvyšoval už na 5:1 Praus. V polovině 39. minuty sice hostující Poles snížil na 5:2, jenže o 21 vteřin později uzavřel účet plodné druhé části Reichmann – 6:2.



Také třetí třetina nabídla slušné gólové hody. Sedmý gól domácího Spartaku přišel už ve 43. minutě při přesilové hře z hole Prause. Domácí však s pětigólovým náskokem v zádech polevili a málem se jim to nevyplatilo. Lanškroun totiž dvěma slepenými Polese a Sedláka snížil na 7:4. Spartak ale opět nahodil motory a Vlčkem odskočil na 8:4. Vzápětí sice hosté opět snížili, jenže Vlčkova trefa v oslabení dodala domácím definitivně klid – 9:5. Lanškroun sice ještě v poslední minutě korigoval na konečných 9:6, na bodový zisk domácího Spartaku to však už žádný vliv nemělo. (mr)