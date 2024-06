Tak málo scházelo! Tenistka ze Dvora Králové nad Labem byla ve středu odpoledne jen krůček od finále kvalifikace Wimbledonu. V hlavní fázi slavného turnaje si ale nakonec Gabriela Knutsonová (27) nezahraje, stopku jí vystavila soupeřka z Nového Zélandu.

Takový kousíček! K postupu do finále wimbledonské kvalifikace měla Gabriela Knutsonová opravdu blízko. Chyběl jediný míč. | Foto: archiv Deníku

Fantastický zápas odehrála ve 2. kole kvalifikace na třetí grandslam sezony královédvorská tenistka Gabriela Knutsonová. Sedmadvacetiletá hráčka měla po vítězství nad Rumunskou Baraovou za soupeřku třiadvacátou nasazenou Lulu Sunovou z Nového Zélandu, přesto s hráčkou postavenou na žebříčku WTA o více než sto míst odehrála vyrovnanou, více než dvě hodiny trvající partii.

Třetí zážitek, třetí pokus a už třetí výhra. Wimbledon přivítal Knutsonovou

V úvodní sadě využila Češka výhody prvního podání, ani jednou neztratila svůj servis a ačkoliv soupeřce ve třetí hře nabídla dva brejkboly, držela vedení i po devátém gemu.

Gabriela KnutsonováZdroj: archiv DeníkuV desátém si pak Knutsonová vybojovala vůbec první dva brejkboly v utkání a hned ten první proměnila v zisk sady poměrem 6:4.

Ve druhé sadě se dění na londýnském trávníku zpočátku opakovalo, v páté hře ale ale Novozélanďanka proměnila třetí brejkbol a ve zbytku setu už se o vyrovnání na 1:1 připravit nenechala.

Obrovské drama nabídl rozhodující třetí set. Přitom to zpočátku vůbec nevypadalo. Třiadvacetiletá soupeřka Knutsonové vcelku snadno odskočila do vedení 4:0, v šestém gemu uhrála čistou hru a nic nenasvědčovalo tomu, že by se Češka mohla vrátit do hry.

Trofej z Wimbledonu je doma. Dvůr Králové navštívila i ta zabalená v ručníku

Jenže Gabriela v pravou chvíli ukázala, že se nehodlá vzdát za žádného stavu. Také ona soupeřce sebrala dva servisy a za stavu 6:5 ve svůj prospěch si dokonce vypracovala mečbol.

Dosavadní zápasy Knutsonové na grandslamech Australian Open

Anna-Lena Friedsmaová (GER) 2:6, 6:1, 6:2

Raluca Georgiana Serbanová (CYP) 6:1, 5:7, 6:1

Yulia Starodubtsevová (UKR) 4:6, 6:1, 6:7 Roland Garros

Katarzyna Kawaová (POL) 2:6, 4:6 Wimbledon

Irina Baraová (ROM) 7:6, 6:1

Lulu Sunová (NZL) 6:4, 4:6, 6:7

K postupu do finále kvalifikace v té chvíli scházel jediný míč. Jenže také Novozélanďanka si pro utkání připravila další silné momenty. Nejprve si vynutila tiebreak a v něm otočila nepříznivý stav 1:3 na 7:3 a následně i konečných 10:6.

Pro Gabrielu Knutsonovou tak pouť londýnským turnajem skončila stejně jako v lednu v Austrálii a v květnu ve Francii, hlavní část grandslamu si nezahraje ani ve Wimbledonu. Další a možná poslední životní šance může přijít na US Open v New Yorku.

Sen se rozplynul. Knutsonovou od hlavní fáze úvodního grandslamu dělily dva míče

Mimochodem Knutsonová nebyla jedinou Češkou snažící se v Londýně proklouznout z kvalifikace do hlavní části slavného turnaje. Úspěchu však byla nejblíž. Také Dominika Šálková s Lindou Fruhvirtovou a Terezou Martincovou ve 2. kole padly, nasazená Sára Bejlek musela pro zranění skrečovat soupeřce už v kole prvním.