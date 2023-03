Jičín neměl v Karviné šanci: Snad příští týden ukážeme větší koule, doufá Mašát

Bez šance na výhru byli házenkáři Jičína v prvním čtvrtfinálovém utkání extraligy na palubovce uřadujícího mistra z Karviné. Východočeši, kteří do vyřazovacích bojů proklouzli na poslední chvíli, prohráli 24:34. „Když to řeknu v nadsázce, tak jsme asi ještě oslavovali po postupovém víkendu. Karviná samozřejmě nic nenechala náhodě. Věděli jsme, že na nás bude tlačit, a to se také stalo. Věřím, že se z toho hráči poučí a že tady příští týden ukážeme větší koule,“ uvedl trenér Jičína Petr Mašát. Druhý duel série se hraje příští středu (18.30) znovu v Karviné.

Karvinští házenkáři v prvním čtvrtfinále play-off extraligy porazili Jičín 34:24. | Foto: handball.cz