Stylověji se rozloučit nemohl. Trenér Petr Mašát dovedl tým v jeho poslední sezoně na východě Čech, která byla všechno, jen ne jednoduchá, ke konečnému sedmému místu. Jičín se přitom během základní části dlouho pohyboval daleko za místy zaručujícími postup do play off. Díky skvělému finiši po Novém roce však do vyřazovací části soutěže proklouzl a bylo jasné, že sezona bude úspěšná.