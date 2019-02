Ženy podle papírových předpokladů nestačily na domácí Konstruktivu a vysoko prohrály. Muži byli na drahách nováčka favoritem a svoji úlohu splnili.

Ženy: KK Konstruktiva Praha – SKK Primátor Náchod 7:1 (3307:3102).

Začátek utkání ještě vyzněl pro naše barvy dobře. Stav 1:1 a na poražené kuželky 0:0 byl vcelku nadějný. Domácí hráčky však udeřily ve druhé třetině utkání, kde získaly oba body a vytvořily si náskok více než sto kuželek. Ten ještě v závěru výrazně zvýšily a uštědřily našemu týmu krutou porážku.



V tabulce klesl Náchod na deváté místo se šesti body. V čele je Slavie Praha, která má utkání k dobru právě s Náchodem. Utkání se hrálo po uzávěrce dnešního vydání. Tabulku uzavírají Kolín (3) a Neratovice (0). Příští kolo: Náchod – Jičín.



Sestavy a výkony Konstruktiva – Náchod: Najmanová 535 – Cvejnová 527; Viwegová 525 – Rinnová 545; Kopřivová 534 – Divišová 488; Plasová 580 – Adamů 519; Jungvirtová 527 – Eva Majerová 526; Bukovská 594 – J. Majerová 497.



Ostatní výsledky 8. kola: Šumperk – Slavie Praha 4:4; Kolín – Přerov 3:5; Neratovice – Zábřeh B 2,5:5,5; Jičín – Blansko 4:4; Zábřeh A – Jirkov odloženo na 18. 11.

Muži: TJ Sokol Brno-Husovice – SKK Primátor Náchod 3:5 (3431:3575).

Ve Vyškově, kde má náš soupeř domácí dráhy, to do dvou třetin nevypadalo, že dva body získá snadno favorizovaný Náchod. Na body byl stav 2:2 a domácí měli nepatrný náskok sedmi kuželek. Osud utkání měla v rukou poslední čtveřice hráčů. Domácí se ani nestačili rozkoukat, tak rychle náskok ztratili. Pustili naše hráče do vedení, které postupně narůstalo až o výhru 144 kuželek. Oba naši hráči vévodí nejlepší šestce kola. Výbornou formu si i nadále drží Roman Straka. V tabulce jednotlivců máme v první desítce tři hráče. Vede Jirouš, Hažva (7.) a Straka (8.). Hodnoceno je 95 hráčů.

Tabulka opět nedoznala žádné změny. Vede Náchod (14) před Opavaou (12) a Luhačovicemi (11). Tabulku uzavírají Husovice, Tábor (oba 4 body) a Přerov se dvěma body. Za překvapení tohoto kola lze považovat vítězství České Třebové na drahách Mor. Slavie Brno po oboustranně výborných výkonech. Příští kolo: Náchod – Mor. Slavia Brno.



Sestavy a výkony Husovice – Náchod: Škoula 569 – Sobčák 565; Vymazal 615 – Beránek 574; Plšek od 61. hodu Baranyi 530 – Straka 609; Pospíšilík 612 – Kovář 571; Machálek 551 – Hažva 633; Radil 554 – Jirouš 623.

Ostatní výsledky 8. kola: Loučovice – Slavoj Praha (hráno po uzávěrce dnešního vydání); Luhačovice – Přerov 5:3; Jihlava – Tábor 7:1; Rokycany – Opava 2:6; Mor. Sl. Brno – Č. Třebová 2:6 (3638 : 3656).