Jednou z nejzkušenějších českých reprezentantek na šampionátu, je stříbrná z MS 2009, jež se konalo v Aténách, Radka Tesařová. Zároveň dvojnásobná mistryně Evropy z roku 2017 se těší na velkou výzvu, kterou start na domácí akci jednoznačně představuje.

Pro vás nejde o první start na světovém šampionátu. Jak důležité jsou zkušenosti?

Jsou naprosto zásadní. Už vzhledem k tomu, že budeme nastupovat v hale, která bude nejspíš hodně zaplněná. A co víc. Já začala závodit v roce 1998 a teprve teď, kdy už mám dvě děti, se širší část mé rodiny se na mě bude moci přijít podívat. Před nimi to bude velká premiéra.

Vy jste evropskou šampionkou z roku 2017. Tehdy šlo o první tak velkou akci v ČR. Jak na ni vzpomínáte?

Bylo to pro mě příjemné překvapení. Byla jsem krátce po prvním děcku, takže po delší pauze. Ale dařilo se mi a měla jsem samozřejmě velkou radost. Možná byl ale důvodem právě ten fakt, že jsem dlouho nezávodila a nikdo ode mě nic nečekal.

Dá se ještě ve vašem případě mluvit o trémě, o nervozitě?

Určitě. Jak jsem už mluvila o prvním závodě před větším počtem rodinných příslušníků, bude to na mě velký tlak.

S jakými cíli do šampionátu vlastně půjdete?

Já jdu do každého zápasu i turnaje s malými cíli. Hlavně je potřeba se rychle adaptovat na prostředí a dostat se do své pohody. Člověk se musí přizpůsobit soupeřkám, ale i rozhodčím. Musím přiznat, že největším soupeřem si jsem někdy sama. Karate dělám dlouho, forma tam je, tak uvidíme.

Věříte, že i další čeští závodníci mohou myslet třeba i na medailová umístění?

Já doufám, že ano. Hlavně mohou překvapit v kategoriích, které třeba nejsou tolik obsazené. Jsou tu kategorie seniorů, i mezi mladými se může někdo zviditelnit. V hlavních závodech to však bude těžké. I pro mě.

Program MS v karate - ČPP Aréna, Hradec Králové



PÁTEK: 8.00 – 10.00: Eliminace KATA žáků, dorostenců a juniorů (kategorie 12, 12-13, 14-15, 16-17 let), 10.00 – 11.00: Finálové zápasy KATA žáků, dorostenců a juniorů, 11.00 – 13.00: Eliminace KATA MASTERs (kategorie 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+), 13.30 – 14.00: Finálové zápasy KATA MASTERs, 14.00 – 17.00: Eliminace a finálové zápasy KUMITE žáci, dorostenci a junioři (kategorie 12, 12-13, 14-15, 16-17 let), 17.00 – 19.00: Eliminace a finálové zápasy KUMITE MASTERs (kategorie 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+).



SOBOTA: 8.00 – 13.00: Eliminace KATA senioři, U20 (kategorie 18-19, 20-39 let), Eliminace KUMITE senioři, U20 (kategorie 18-19, senioři 20-39 let, pozn.: muži -65kg, -75kg, +75kg; ženy -60kg, +60kg). 14.00 – 15.30 (TV Nova Sport): Zahajovací ceremoniál, předávání pochodně míru (The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run), kata Heian Shodan (pokus o zápis do Guinnessovy a české knihy rekordů), bubeníci, tameshigiri, 16.00 – 18.00 (TV Nova Sport), finálové bloky senioři kata, kumite v přímém přenosu TV Nova Sport, 18:30 (TV Nova Sport): Slavnostní předávání medailí.



NEDĚLE: 8.00 – 11.00: Eliminace a finále KATA týmy (kategorie junioři, senioři, masters, mix 150+, mix 180+), 11.00 – 14.00: Eliminace a finále KUMITE týmy (kategorie junioři, senioři, masters, yakusoku U100, yakusoku 100+), 17.00 – 22.30: Sayonara Party, Small Hall, 17.00 – 20.00: jazz music, buffet, team events, 20.00 – 21.30: jazz (live music), Big Hall, 20.00 – 22.30: Lingers.on (live music).