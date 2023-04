Všechny tři duely čtvrtfinálové série mezi Jičínem a Karvinou měly prakticky totožný průběh. Slezané si během první půle vždy vypracovali téměř nedostižný náskok, Východočeši se po změně stran zlepšili, ale ani to jim proti favoritovi nestačilo. Ten o své výhře 3:0 na zápasy a postupu do semifinále extraligy rozhodl v sobotním duelu na palubovce házenkářů z města pohádky, který vyhrál v poměru 29:22.

Extraliga - čtvrtfinále, 3. zápas: Jičín - Karviná 22:29. | Foto: Karolína Machalická

„Nám celou sérii rozhodly první poločasy, kdy jsme vždycky museli na soupeře dotahovat. Druhý poločas už mohla Karviná prostřídat a byla klidná, protože měla nahraný dost velký rozdíl,“ popsala klíčový faktor celé série jičínská spojka Štěpán Drbohlav.

Přitom O2xyworld do třetího mače nevstoupil vůbec špatně, když deset minut sváděl se soupeřem vyrovnanou partii. Poté se však ukázala velká kvalita obhájce titulu, který během čtyř minut nasázel šest branek v řadě a vypracoval si tím rozhodující náskok. První třicetiminutovku totiž ovládl 17:9. Ve druhém poločase svůj náskok Karviná navýšila na dvanáct gólů. Jičínu se povedlo zkorigovat výsledek až v závěrečných minutách.

Zdroj: HBC Jičín

„Karviná potvrdila svoji sílu, my jsme po většinu zápasu prohrávali, ale jsem rád, že kluci ten zápas nevzdali a že jsme hráli až do konce,“ řekl jičínský kouč Petr Mašát. Rozdíl byl však mezi oběma soupeři velký. „Ta kvalita je rozhodně na straně Karviné úplně jiná, my máme na čem pracovat, abychom byli schopni takové soupeře potrápit více,“ doplnil Mašát.

Jeho tým si ještě zahraje o celkové umístění v extralize, když bude bojovat o konečné páté až osmé místo. Jeho prvním soupeřem bude Frýdek-Místek.

EXTRALIGA – ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 3. ZÁPAS:

O2xyworld HBC Jičín – HCB Karviná 22:29 (9:17). Nejvíce branek: Kovařík 6/1, Š. Drbohlav 4, Matouš 3 – Harabiš 7/4, Solák 5, Skalický 5. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Diváci: 435. Konečný stav série: 0:3.