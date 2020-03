,,Tohle jsem si před měsícem nepředstavovala ani v těch nejzvláštnějších snech,“ konstatuje královéhradecká rodačka. ,,V kuchyni mě to docela baví. Dělám si také pořádek ve věcech, které normálně nestíhám. S rodinou hrajeme i společenské hry. Vždycky nás bavily, tak to rozjedeme ve velkém,“ nepropadá skepsi ve složité době.

Šok v Indian Wells

I její život na čas ovlivnil strašák jménem koronavirus. Hotel, kurt, turnaj, přelet do jiné země. Tenhle dlouholetý rituál tenisové profesionálky na čas končí. Poslední vystoupení absolvovala Siniaková v Indian Wells, na turnaji nižší kategorie, který měl sloužit coby ideální příprava na jeden z nejprestižnějších podniků sezony na témže místě. Vše probíhalo normálně, žádné náznaky průšvihu. ,,Koronavirus nikdo moc neřešil,“ přitakává aktuálně 54. žena světového žebříčku WTA. ,,Pár dní před začátkem začaly přicházet emaily ohledně hygieny a ochrany. Normálně jsme trénovaly. Večer jsme zašly do restaurace a slavily MDŽ. Po návratu jsem se připojila na Wi-fi a byla v šoku. Zrušení potvrdil i trenér. Myslela jsem, že si dělá srandu. Nechtěla jsem tomu věřit.“

Agent na letenky

To však nebylo vše. Věci kolem pandemie nabraly na intenzitě. ,,Řešilo se, jak to bude s ostatními turnaji. Šlo především o Miami. Přesvědčovali nás, že se hrát bude. Tak jsme čekaly, trénovaly. Atmosféra ale byla zvláštní,“ přiznává. Obavy se naplnily. Výrok byl jednoznačný: Zrušeno. Pro Kateřinu nastal hektický čas. Sháněly se letenky. ,,Bylo to těžké. Chtěla jsem být doma co nejdříve,“ popisuje nevšední události. Měla ale štěstí. ,,Ještě že mám tak šikovného agenta na letenky. Tímto mu chci moc poděkovat za rychlou práci. Tohle bylo opravdu o fous.“ Aby ne. Česká tenistka letěla ze Spojených států do Německa, kde stihla vůbec poslední spoj z Mnichova do Prahy. ,,Klika,“ netají.

Kdy začne opět hrát, neřeší. ,,Doma máme menší fitko, které využívám dle potřeby.“ Hlavní je ale zdraví. ,,Nic podobného jsem ještě nezažila. Vše se během týdne zpřísnilo. Někteří lidé bohužel nedodržují, co mají. Nejsou ohleduplní. Zodpovědnost o sebe a blízké by měla být na místě. Snad to pochopí co nejdříve,“ apeluje. ,,Jedině tak přijde obrat k lepšímu a všichni se vrátíme k normálnímu životu.“

Protipóly. Úspěchy ve čtyřhře, výkonnostní houpačka ve dvouhře. I smůla

Jsou to takové protipóly. Čtyřhra a dvouhra. Výrazné úspěchy vs. výkonnostní houpačka, leckdy i smůla. Ale popořádku.

Sezonu otevřela Kateřina Siniaková v čínském Shenzhenu, kde v 1. kole vypadla s pozdější šampionkou – Ruskou Alexandrovou. Ve čtyřhře však slavila s parťačkou Barborou Krejčíkovou pátý společný triumf na okruhu.

Následoval úvodní grandslam – Australian Open. Los si zle zašpásoval. Siniaková narazila na Petru Kvitovou, loňskou finalistku. Katka prohrála nečekaně hladce 6:1, 6:0. ,,Naposledy jsem s Petrou odehrála dobrý a dlouhý zápas. Věřila jsem, že ji můžu porazit. Ona ale hrála skvěle, měla neskutečnou formu, nedala mi šanci. Neměla jsem čas něco zahrát. Jasně, byla jsem smutná. Ale musela jsem se rychle oklepat.“

To se povedlo. V deblovém pavouku dokráčely s Krejčíkovou do semifinále, kde je zastavil pár Strýcová – Hsieh (6:2, 6:3). ,,Byl to vyrovnaný zápas. Bohužel všechny dlouhé gamy šly na druhou stranu,“ povzdechla si. Odveta mohla přijít o necelý měsíc později v Dauhá. Siniaková s Krejčíkovou měly soupeřky na lopatě. Jenže v super tie-breaku ztratily nadějné vedení 7:4, prohrály ho 10:12. ,,Bylo to téměř vyhrané. Škoda, ale takový je tenis. Pár míčků může změnit celý zápas,“ komentovala nemilosrdnou bitvu.

Vítězka Fed Cupu z roku 2018 ale vždy upřednostňovala dvouhru. První lepší výsledek si připsala v Dubaji. Úspěšně prošla náročnou kvalifikaci (proti Belgičance Van Uytvanck dokonce odvrátila čtyři mečboly!). ,,Kvalda mi přišla vhod. Od začátku roku jsem měla málo zápasů. Vyšlo to, posbírala jsem sebevědomí.“ To se hodilo. V prvním kolem znovu narazila na Češku - Karolínu Muchovou. Vyhrála ve třech setech. V rozhodujícím soupeřce dokonce nadělila kanára! ,,Je nepříjemné hrát proti Češkám, ale musíte to brát jako každý jiný zápas. Známe se dlouho. Jsme vrstevnice. Když jsme byly mladší, odehrály jsme toho proti sobě hodně. Pár utkání mám stále v živé paměti. Stav jsem opravdu neřešila. Prioritou byl postup.“ Stop však v dalším kole vystavila Jelena Rybakinová z Kazachstánu, 20. hráčka světa. Siniaková s ní prohrála i na předchozím turnaji v Petrohradě. ,,Mám to s ní teď 2:3 na zápasy. V Dubaji mě trochu zradila kondice. Skvěle servíruje a hraje rychle. Jsem ale přesvědčená, že ji znovu dokážu porazit.“

Snad se to povede brzy. Fanoušci se na podobné bitvy po vynucené pauze budou moc a moc těšit. Dřív než 7. června se ale stejně hrát nebude. Profesionální tenisová sezona byla k tomuto datu přerušena.