A přesně takový byl první letošní večer atraktivní pyramidy, v níž vzešlo v každé ze tří váhových kategoriích po čtyřech vítězích a čtyřech poražených.

Vůbec poprvé se v této vybrané společnosti představil úspěšný thaiboxer z Trutnova Jakub Klauda (27). Pro úřadujícího vicemistra světa z Bangkoku 2019 a trojnásobného mistra Evropy šlo navíc ve váze do 90 kg o vítěznou premiéru.

Jakube, coby thaiboxer jste se v kleci objevil vůbec poprvé. V čem to pro vás bylo jiné oproti dosavadním zkušenostem?

Máte pravdu, Oktagon pro mě představoval naprostou premiéru v kleci. Novinek pro mě byla řada. Především se soutěžilo v malých rukavicích, navíc jsme mohli bojovat ve všech technikách postoje, povolen byl i klinč a práce na pletivu. Bylo také možné se pomocí takedownu přesunout na zem.

Jak jste se vlastně po letech v ringu najednou do Oktagonu dostal?

Zní to jednoduše, ale přihlásil jsem se přes internet a organizátoři mě následně vybrali. Jejich rozhodnutí bylo na základě mých dosavadních výsledků. Mé zápasy a úspěchy jsou sice někdy vidět na instagramu i facebooku, ale dá se říci, že nej-sem tak „sociálně“ známý.

Oktagon přitom funguje již několik let. Kdo byl vaším prvním soupeřem?

Tento projekt je znám čtyři roky a jeho organizátory jsou za českou stranu Ondřej Novotný, za Slovensko Pavel Neruda. Původně jsem měl nastoupit proti Vasilu Ducárovi, ten se ale bohužel zranil a náhradníkem byl Adam Dvořáček.

Zápas jste vyhrál 3:0 na body. Jaké to bylo?

Adam je osmnáctiletý kluk, několikrát byl v amatérském ringu i v kleci. Co se týče zkušeností z MMA, byl na tom líp. Komplexně jsem se ale cítil lepší. Nikdy jsme proti sobě nestáli, viděl jsem ho poprvé v životě a zápas to úplně těžký nebyl. Důležité bylo nepustit ho k tomu, co umí. Ty malé rukavice pro mě byly novinkou, ale jsem spokojený, jak to dopadlo.

Vítězové a poražení úvodního kola pyramidy

Do 70 kg: Štěpán Guba – Jan Pajtáš, ve 3. kole, Ladislav Krištůfek – Lukáš Chotěnovský K.O., Luboš Lesák – Petr Tesař ve 2. kolo K.O., Tadeáš Růžička – Tomáš Le Sy ve 2. kole K.O.

Do 80 kg: Jan Janka – Matěj Kozubovský K.O. ve 3. kole, Matouš Kohout – Michal Ryba, K.O., Jakub Bahník – Pavel Hvězda ve 2. kole K.O., Leo Brichta – Pavel Šach ve 3. kolo K.O.

Do 90 kg: Daniel Vítovec – David Hunanyan na body ve 3. kole, Zdeněk Polívka – Pavel Salčák K.O. ve 2. kole, Matěj Peňáz – Matěj Hrkal v 1. kole T.K.O., Jakub Klauda – Adam Dvořáček 3:0 na body.

Jaký ohlas vaše vítězství mělo?

Ohlasy byly samozřejmě jen kladné. Ti, kdo mě znají a fandí mi, gratulovali, za což jsem byl rád. Za deset dní mě ale v pyramidě čeká další zápas, takže nějaká oslava se posunula a místo ní začala hned příprava na další duel.

V pyramidě na české straně zůstáváte čtyři, Slováci budou mít teprve teď první kolo, pak vše vygraduje československým finále. Kdo vás čeká nyní a kam až byste to chtěl dotáhnout?

Nyní mě čeká 30. května Dan Vítovec. Je to stejně jako já „postojář“. Když to řeknu otevřeně, ve velkých rukavicích bych si byl jistější. V těch malých ale stačí jedna rána a může být po všem. Koukám sice úplně nejvýš, ale v těch malých rukavicích je jakákoliv chyba opravdu rychle potrestána. Takže musím být obezřetný. Uvidím, kam mě to dovede.

Na vrchol pyramidy vedou tři výhry. Kdo je ve vašich očích největší hrozbou?

Na české straně to je určitě Matěj Peňáz. U Slováků tolik kluků neznám, ale nejvíc mediálně známý je pirát Krištufič. Jinak nevím.

Jak vlastně Oktagon ovlivnila momentální pandemie koronaviru? Jistě se promítla minimálně na návštěvnosti projektu.

Je to tak. Všichni zápasníci navíc museli projít výtěry z nosu. Pravidla byla galavečeru výrazně uzpůsobena. Bojovalo se bez diváků, okolo klece bylo maximálně deset lidí. Kdo ale chtěl zápasy vidět, mohl je živě sledovat a internetu, druhý den pak v televizi.

Medailové úspěchy Jakuba Klaudy