Celek z moravské metropole si rozhodující náskok vytvořil již v průběhu druhé čtvrtiny, po přestávce svoje vedení už jenom bez problémů kontroloval.

Sokol Hradec Králové - Žabiny Brno 56:77 (15:18, 27:44, 44:61). Body: Effangová 16, Zeithammerová 10, Vojtíková 9, Bolardtová 8, Matušková 7, Fišerová 2, Velichová 2, Brožová 1, Havrylchyková 1 - Stoupalová 21, Záplatová 13, Cunaneová 12, Kneževičová 8, Hamzová 7, Holmesová 7, Čechová 6, Hanušová 2, Šoukalová 1. Rozhodčí: Komprs, Kremser, Musil. Trojky: 5:12. Trestné hody: 16/7 – 19/13. Doskoky: 35:43. Fauly: 22:17. Diváci: 237.

Romana Ptáčková, trenérka Hradce: „Zasloužená porážka. Respektujeme kvalitu Žabin, víme, že v letošním roce mají obrovsky silný kádr. Ale určitě jsme chtěly na domácí půdě předvést lepší výkon. Mohly bychom konkurovat ve chvíli, kdy jim to nebude padat z dlouhé vzdálenosti, ale tentokrát to bylo přesně obráceně, kdy hostující hráčky měly úžasné procento střelby za tři body. My jsme naopak ztrácely čím dál více sebevědomí. Nejenže jsme nehrály v takovém pohybu, jak bych si představovala, ale buď rozhodnutí nebo zakončení na závěr nebylo přesné. Asi jediným pozitivem je to, že si zahrály dvě dorostenky a také návrat Simony Fišerové. Musím pochválit Pamelu Effangovou, která se ve čtvrtek na tréninku zranila a hrála se sebezapřením. Nakonec ona byla tou, která podala nejlepší výkon.“

Tabulka Chance ŽBL

1. USK Praha 7 7 0 758:306 100.0

2. KP Brno 8 7 1 598:529 87.5

3. Žabiny Brno 10 8 2 793:653 80.0

4. SBŠ Ostrava 10 6 4 667:662 60.0

5. Hradec Králové 9 5 4 627:644 55.6

6. Chomutov 10 5 5 716:724 50.0

7. Slavia Praha 8 3 5 483:586 37.5

8. Trutnov 9 2 7 603:779 22.2

9. Slovanka 7 0 7 480:609 0.0

10. Strakonice 8 0 8 449:682 0.0