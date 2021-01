Zatímco se starým rokem 2020 se rozloučili parádně, nový rok 2021 začali poměrně hrůzostrašně. Hradečtí basketbalisté v sobotu padli na palubovce několikanásobného mistra z Nymburka gigantickým rozdílem sedmapadesáti bodů! Královští sokoli sice v utkání sedmnáctého dějství Kooperativa NBL postrádali svého „špílmachra“ Stamenkoviče, ovšem i tak je konečný výsledek až hrozivý.

Era Basketball Nymburk – Královští sokoli Hradec Králové 120:63 (35:14, 66:22, 95:42). Body: Palyza 24, Obasohan 13, Harding 12, Dalton 11, Kovář 11, Hruban 10, Tůma 10, Zimmerman 10, Prewitt 9, Benda 6, Kříž 4 – Barač 11, O. Peterka 11, Šoula 10, Sedmák 8, Kantůrek 6, Lošonský 6, Chlumecký 4, Koloničný 4, Halada 3. Rozhodčí: Baloun, Jeřáb, Baudyš. Trojky: 17:11. Trestné hody: 4/3 – 0/0. Doskoky: 51:23. Fauly: 10:9. Utkání se hrálo bez diváků.

Východočeši chtěli být superfavoritovi důstojným soupeřem a toužili po přijatelném výsledku. To se jim dařilo pouze šest a půl minuty do stavu 17:14. Pak však přišla drtivá osmiminutovka domácích (33:0!) a nebylo co řešit. Po přestávce už byl Hradec přece jen důstojnějším sokem, ale rekordní porážku už odvrátit nedokázal.

„Nechtěli jsme předvést výkon, který jsme předvedli doma, kdy jsme prohráli o padesát. Jenže jsme dostali ještě větší nášup. Těsně před utkáním se rozhodlo, že nebude hrát Pedja Stamenkovič a někteří kluci zůstali v hlavě jako opaření. To se prolínalo celým zápasem. Mnozí byli úplně bez sebevědomí. S některými hráči si musím promluvit, bylo to šílené! Nestříleli jsme ani jeden trestný hod! Když dostaneme šňůru 33:0, to se nikomu nehraje dobře. V Nymburce se opravdu dobře nehraje, domácí jsou prostě někde jinde než my. V první půli jsme nebyli schopni se vůbec prosadit v útoku. Stamenkovič, to je prostě půlka výkonu našeho týmu,“ uvedl zklamaný hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Zápas se nám vůbec nevydařil. Hráli jsme bez našeho mozku Stamenkoviče a tělo bez mozku nemůže fungovat správně. Snažili jsme se trochu o odpor, ale moc vidět to nebylo. V každém porovnání byli domácí lepší. Nymburk vyhrál zápas už v první půli, kdy nás nenechal dýchat a měli jsme vůbec problém přejít přes půlící čáru. Do druhého poločasu jsme si dali cíl, abychom nedostali stovku, ale to se nepodařilo. Měli jsme úkoly v obraně i útoku, ale ty se nám těžko plnily proti tak skvělému týmu jako je Nymburk v momentální formě. Bylo náročné najít v sobě motivaci do druhé půle. I proto jsem rád, že se nám pak útok trochu rozběhl a místy i v obraně jsme dokázali soupeře dobře vykrýt,“ řekl Pavol Lošonský, podkošový hráč Královských sokolů.

„My se musíme soustředit na zápasy, které jsou pro nás reálné a které můžeme vyhrát,“ doplnil zkušený slovenský pivot.

Hradecký celek teď v nejvyšší soutěži čekají dva domácí zápasy, v nichž si budou moct spravit chuť. Nejprve do třebešské sportovní haly dorazí ve středu Brno (začátek v 19 hodin), dalším soupeřem bude v sobotu východočeský rival ze Svitav (začátek v 17 hodin).

Liga mužů – 17. kolo: Nymburk – Hradec Králové 120:63, Olomoucko – Ostrava 93:100 po prodl.

Tabulka:

1. Nymburk 17 16 1 1693:1310 94,1

2. Opava 14 13 1 1301:1102 92,9

3. USK Praha 16 10 6 1313:1281 62,5

4. Kolín 14 8 6 1198:1144 57,1

5. Brno 14 8 6 1171:1151 57,1

6. Ústí n. L. 15 7 8 1266:1252 46,7

7. Děčín 15 7 8 1217:1303 46,7

8. Svitavy 16 6 10 1313:1385 37,5

9. Hradec Král. 16 6 10 1300:1424 37,5

10. Pardubice 17 6 11 1358:1429 35,3

11. Ostrava 16 4 12 1269:1463 25,0

12. Olomoucko 16 2 14 1307:1462 12,5

Hradec v lize s Nymburkem



Od postupu mezi elitu sehráli Královští sokolis několikanásobným tuzemským šampionem šest ligových zápasů.Ve všech případech dostali minimálně stovku.V letošní sezoně se v obou případech jednalo o drtivé porážky – nejprve o padesát a poté o sedmapadesát bodů!



Nymburk – Hradec 120:63

Hradec – Nymburk 52:102

Nymburk – Hradec 102:65

Hradec – Nymburk 80:117

Nymburk – Hradec 100:71

Hradec – Nymburk 72:108