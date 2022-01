Trutnovská Kara svoje domácí utkání se SBŠ Ostrava už dříve odložila až na 23. února.

Hradecké lvice se měly v sobotním magnetu představit na palubovce brněnského KP, avšak Covid-19 v moravském družstvu duel rovněž odložil. Náhradní termín bude určen.

Tak snad to východočeskému tandemu v nejvyšší soutěži (konečně) vyjde příští týden. To by Hradec měl přivítat mistrovský celek USK Praha a Trutnov by se měl představit v hale KP Brno.