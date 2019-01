Náchodsko -Náchodský deník a atletický oddíl SK Nové Město nad Metují připravují v rámci společného partnerství pro sezónu 2011 pravidelnou rubriku pro čtenáře.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Kojan

Každý týden ve čtvrtek budete na lokální stránce Náchodského deníku číst články o následujících tématech:



– ženy Nového Města nad Metují a jejich působení v prestižní extraligové soutěži družstev



– muži Nového Města nad Metují a jejich působení v 1. atletické lize



– příprava na extraligový atletický mítink Velká cena Nového Města nad Metují 23. 7. zařazeného do seriálu Česká spořitelna-extraliga 2011



– reportáže z významných atletických akcí, kterých se atleti Sportovního klubu účastní (Evropský pohár v chůzi, Zlatá tretra, vícebojařský mítink Götzis, MČR všech kategorií,)



– Mistrovství České republiky v atletice žactva v Novém Městě nad Metují, které se koná v termínu 3. – 4. září 2011



– zábavný den pro děti z mateřských školek a škol „Atletika pro děti“ (2. září 2011)



– běžci Sportovního klubu na ME a MS v bězích do vrchu



– reprezentační starty atletů Sportovního klubu za družstva mládeže i dospělých



Samozřejmě budeme přinášet i řadu aktualit o regionálních závodech, úspěších i neúspěších nejmladších závodníků.



Nejen příznivcům královny sportu, ale všem čtenářům budeme samozřejmě nabízet i zajímavé rozhovory, fotografie i různé náměty.



Naši rubriku najdete snadno, bude mít vždy stejné záhlaví a postupem času si jistě najde svoje místo i čtenáře.



Hned dnes pro vás máme jeden zajímavý tip, jak si zpestřit slunečná odpoledne.



„Máte-li chuť běhat na změřených úsecích, neváhejte a navštivte náš stadion. Běžecká dráha měří přesně 400 metrů, škvárový okruh nad stadionem má přesně 550 metrů. Pokud budete zachovávat určená pravidla, není vaše běhání nikomu překážkou. Na dráze každý den od 17 hodin na škvárovém okruhu kdykoliv. Pokud chcete běhat na atletické dráze, je nutné mít běžeckou obuv, nenosit na dráhu žádné slazené nápoje, používat především 5. a 6. dráhu a respektovat pokyny trenérů, kteří budou na stadionu vést trénink svých svěřenců. Samozřejmostí je i používání WC v přízemí budovy SK,“ zve zájemce o pohyb do areálu novoměstského Sportovního klubu trenér Aleš Žďárský. (mr, až)