/FOTOGALERIE/ Už jen dva zápasy sehrají hradečtí basketbalisté v nadstavbové skupině A2 Kooperativa NBL a pak už budou čekat na baráž o udržení s vítězem první ligy, kterým bude pravděpodobně ambiciózní Písek.

Olomoucko (v bílém) vs. Hradec Králové 95:109. | Foto: bkredstone.cz

V sobotu se poslední Královští sokoli představí na Hané v duelu proti předposlednímu Olomoucku (18.00). Východočeši v závěru sezony prokazují nárůst formy, naposledy smolně prohráli na palubovce lídra skupiny A2 USK Praha 91:92, když rozhodující koš inkasovali téměř z poloviny hřiště se závěrečným klaksonem.

Potvrdí progres v Olomouci?

„Naše nastavení je stejné jako před každým zápasem. Teoreticky máme ještě o co hrát, víme, jaký potřebujeme výsledek (Hradec by musel vyhrát min. o 40 bodů – pozn. red.). Je to opravdu velmi náročná situace to zvládnout. Motivace musí být, abychom měli co nejvíce pozitivních návyků,“ řekl hradecký kouč Richard Kucsa.