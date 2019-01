Dobruška – Prvoligové národní házenkářky Krčína zakončily základní část nejvyšší domácí soutěže vysokou porážkou na půdě vítěze základní části.

NA PODZIM Krčín (v modrém) doma prohrál s Dobruškou o čtyři branky, na jaře to bylo už o třináct. | Foto: Zdeněk Mudroch

Prohra v Dobrušce však už neměla vliv na to, že si Krčín zahraje v play off o titul mistra republiky.

Sokol Dobruška – Sokol Krčín 33:20 (16:10). Utkání se na hřišti týmu, jenž za celou základní část prohrál jen dvakrát, vyvíjel od počátku pro Krčín špatně.



V 8. minutě sice ještě držel Krčín s domácím favoritem krok (2:2), o chvíli později ale už domácí hráčky vedly 4:3. Ještě v 15. minutě se držel Krčín na dohled (5:3). Od tohoto okamžiku však začala Dobruška utkání jasně ovládat, což se bohužel pro hostující Krčín promítlo i ve vývoji skóre. Ve 20. minutě to bylo 8:5, o čtyři minuty později 12:6 a do konce poločasu skóre narostlo na stav 16:10.



Druhá půle žádnou velkou změnu nepřinesla. Domácí hráčky se nadále bez problémů prosazovaly přes obranu Krčína a k tomu navíc i své akce přesně zakončovaly. Střelecky se v tomto zápase blýskla domácí Laštovičková, která Krčínu nasázela dvacet branek. „Z utkání je potřeba se rychle oklepat a začít se soustředit na zápasy play off, do kterého nastupujeme ze třetího místa po základní části soutěže," hledí už dopředu trenérské duo Krčína Fišerová – Zimla.



V prvním kole nadstavbové části hostí Krčín v neděli 15. května od 10 hodin Tymákov.



Sestava a branky Krčína: Šefcová – Štefková, Pavlíková, Žižková, Chrastilová – Koudelková (6), Šimánková (5), Kotlářová (4), Zimlová (4), Hamanová (1), Rydlová.



Další výsledky: Tymákov – Chomutov 41:3, Přeštice – Draken Brno 20:12, Příchovice – Hlinsko 21:17, Tymákov – Žatec 25:14, Příchovice – Draken Brno 26:11, Přeštice – Hlinsko 18:19. (vz, mr)

Tabulka 1. ligy žen po základní části:

1. Dobruška 16 14 0 2 421:253 28

2. Tymákov 16 13 0 3 336:212 26

3. Krčín 16 9 1 6 317:246 19

4. Příchovice 16 10 0 6 279:202 19

5. Přeštice 16 9 1 6 279:258 19

6. HK Hlinsko 16 7 1 8 279:304 15

7. Žatec 16 4 1 11 256:302 9

8. Draken Brno 16 2 1 13 199:365 5

9. Chomutov 16 1 1 14 210:434 3

10. Bakov n. Jiz. odstoupil ze soutěže

Pozn.: Příchovicím byl po skončení základní části odečten jeden bod.