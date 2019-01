Náchodsko – Poslední zápasy letošního kalendářního roku odehráli kuželkáři ve druhé i ve třetí lize, dohráno mají pro letošek i hráči ve Východočeské Divizi.

Ilustrační foto | Foto: František Géla

II. LIGA MUŽI

KK Slovan Rosice – TJ Červený Kostelec 6:2 (3312:3269). Hostující kuželkáři nezačali příliš dobře. Novák sice nepodal zase až tak špatný výkon, průměrné číslo však na domácího Šulu nemohlo stačit, a proto se první bod stěhoval na stranu Rosic. Na vedlejších drahách se trápili jak domácí Zemek, tak hostující Janko. O těsném vítězství domácího kuželkáře rozhodla povedená třetí dráha.

Nevýrazně začal také v prostředních dvojicích hostující Schuster, který prohrál první dráhu. Pak se však začal zlepšovat, zbylé tři dráhy jasně vyhrál a připsal Kostelci první dílčí bod. O ten druhý se marně pokoušel Ondřej Mrkos, kterému se vydařila pouze druhá dráha, zbylé odevzdal domácímu hráči, jenž tak zvýšil domácí vedení.

Nejlepší výkon utkání předvedl v závěrečných dvojicích hostující Martin Mýl, který domácího Streubela přehrál na všech čtyřech drahách a ještě stáhl rozdíl v poražených kuželkách na jednu jedinou. Sen o dobrém výsledku se ale rozplynul hned vzápětí, protože Nedomlel naopak předvedl nejslabší výkon zápasu. Nedomlela střídal po osmdesáti hodech Adamů, jenže porážce už nedokázal zabránit ani on.

Červenokostelečtí kuželkáři mají k dobru ještě dohrávku 10. kola, v níž hostí v neděli 15. prosince tabulkového souseda z Opavy.

Sestavy a výkony Rosice – Červený Kostelec: Šula 568 – Novák 529, Zemek 533 – Lukáš 516, Palko 550 – Schuster 589, Fabík 586 – Mrkos 536, Streubel 527 – Mýl 593, Axman 548 – Nedomlel (od 80. hodu Adamů) 506.

Další výsledky 11. kola: Blansko – Prostějov 6:2, Česká Třebová – Horní Benešov 7:1, Vracov – Olomouc 2:6, Zábřeh – Hořice 5:3, Opava – Vyškov 2:6.

1. Olomouc 11 9 1 1 3406 19

2. Vyškov 11 9 1 1 3372 19

3. Hořice 11 6 2 3 3340 14

4. Vracov 11 6 1 4 3308 13

5. Zábřeh 11 6 0 5 3293 12

6. Rosice 11 5 1 5 3253 11

7. Blansko 11 4 2 5 3331 10

8. Červ. Kostelec 10 4 0 6 3324 8

9. Opava 10 4 0 6 3362 8

10. Prostějov 11 4 0 7 3270 8

11. Č. Třebová 11 2 0 9 3209 4

12. Horní Benešov 11 1 2 8 3240 4

III. LIGA MUŽI

SK Plaston Šluknov – SKK Primátor Náchod B 3:5 (3067:3086). Souboj domácího Šluknova a hostů z Náchoda přineslo jen velmi průměrné výkony. Štěstí se nakonec přiklonilo na stranu Náchoda.

Hosté přitom měli hodně vlažný vstup do zápasu. Aleš Tichý sice podal vyrovnané výkony na všech čtyřech drahách, dvě z nich vyhrál, jenže ve výsledku svému domácímu soupeři podlehl o pouhé tři kuželky. To Jan Horn hodně pokazil úvodní dráhu (110) a byť se potom zlepšoval, ztrátu už dohnat nedokázal. Druhý bod se tedy opět stěhoval na domácí stranu.

K obratu zavelel v prostředních dvojicích Tomáš Adamů. Je však nutno dodat, že měl svou úlohu značně usnadněnou. Jeho soupeř totiž předvedl hodně špatný výkon a body svému náchodskému protivníkovi doslova vnutil. Nadějně začal i Miloš Voleský, který na prvních dvou drahách držel s domácím Kohlíčkem krok, pak však výrazně polevil a body zůstaly na domácí straně.

Ani v závěrečných dvojicích se nehrály nijak úchvatné kuželky. Hostujícímu Milanu Gajdošovi pomohl svým slabým výkonem soupeř a o vítězství hostů rozhodla až poslední dráha mezi domácím Rubanickým a hostujícím Tomášem Majerem. Zatímco Rubanický na poslední dráze zahrál mizerných 105, náchodský kuželkář se vybičoval k výkonu 155, což hostům zajistilo cenné dva body.

Sestavy a výkony Rosice – Náchod: Malý 530 – Tichý 527, Marušák 524 – Horn 509, Koldan 479 – Adamů 522, Kohlíček 518 – Voleský 483, Vajnar 508 – Gajdoš 513, Rubanický 508 – Majer 532.

Další výsledky 11. kola: Bohušovice – Ústí nad Labem 5:3, Rybník – Rychnov nad Kněžnou 1:7, Dynamo Liberec – Kosmonosy 6,5:1,5, Rokytnice nad Jizerou – Trutnov 5:3, Jičín B – Kutná Hora 3:5.

1. Bohušovice 11 9 1 1 3318 19

2. Kutná Hora 11 7 1 3 3219 15

3. Liberec 11 6 2 3 3343 14

4. Kosmonosy 11 7 0 4 3259 14

5. Ústí n. Lab. 11 6 0 5 3228 12

6. Rychnov n. Kn. 11 5 1 5 3270 11

7. Šluknov 11 5 0 6 3219 10

8. Náchod B 11 5 0 6 3201 10

9. Rokytnice n. J. 11 5 0 6 3152 10

10. Rybník 11 4 1 6 3152 9

11. Trutnov 11 4 0 7 3184 8

12. Jičín B 11 0 0 11 3221 0

VÝCHODOČESKÁ DIVIZE

TJ Červený Kostelec B – KK Dobruška 10:6 (2645:2569). V posledním podzimním kole přivítali červenokostelečtí kuželkáři soupeře z Dobrušky, na kterého nemají moc dobré vzpomínky. Vždyť vloni od něj inkasovali potupného kanára.

Jako první nastoupil na domácí straně náhradník Janko, který vyzval hostujícího Balcara. Ten byl po celou hru o krok napřed a zaslouženě vyhrál. Jako druhý nastoupil na kostelecké straně Kejzlar proti Černému, který nakonec po boji zvítězil 431:422 a připsal první domácí body.

Do třetí rundy nastoupil Adamů proti Gütlerovi a po celou dobu jasně dominoval. Nebýt zaváhání v druhé dorážce, určitě by pokořil pětistovku. Takto to bylo „jen" 499:420. Jako čtvrtý nastoupil Balcar proti Václavkovi. Hostující kuželkář ovládl druhou dráhu a nakonec jednoznačně zvítězil 462:414.

Pátým domácím kuželkářem, který se představil, byl Mýl, jenž měl za protivníka Jandu. Ten si už na první dráze stěžoval na nejistou ruku, ale podobně se bohužel pro domácí „vedlo" také Mýlovi, jenž nakonec podlehl 398:407.

Jako poslední a prakticky už jen z povinnosti nastupující (domácí vedli o 104 kuželek) J. Kašpar vyzval Králíčka. Hostující hráč ukázal svou formu a připisuje další a poslední body hostům poměrem 443:471.

Sestavy a výkony Červený Kostelec B – Dobruška: Janko 412 – Balcar 435, Kejzlar 431 – Černý 422, Adamů 499 – Gütler 420, Balcar 462 – Václavek 414, Mýl 398 – Janda 407, Kašpar 443 – Králíček 471.

SKK Hořice B – SKK Primátor Náchod C 12:4 (2674:2583). Proti favorizovaným Hořicím nastoupil na úvod Dlohoška proti Horákovi. Domácí Horák rychle získal asi dvaceti-kuželkový náskok, ale po výměně drah se na něj Dlohoška dotáhl a do dorážky už šel hostující Dlohoška s náskokem dvou kuželek. Závěrečnou dorážku ale vyhrál Horák 94:50, takže zápas nakonec skončil jasnou výhrou domácího hráče. Doucha starší svedl s Kráčmarem vyrovnaný a kvalitní zápas. Doucha se uvedl výbornými plnými (161) a zápas nakonec dovedl do těsného vítězství. Po první čtveřici byl stav 2:2, ale na kuželky vedly Hořice o 35.

Tesařovi se úvodní dráha vůbec nevydařila a domácí Měkota ho deklasoval 242:194. Po výměně drah se Tesař výrazně zlepšil a držel s Měkotou krok. Rozdíl více než 40 kuželek mezi oběma hráči zůstal až do konce. Náchod udržel v naději na bodový zisk Doucha mladší, který si poradil s Vokáčem hlavně díky lepším plným. Po dvou třetinách tak byl stav 4:4 a na kuželky vedly Hořice o 56. Tento stav dával Náchodu reálnou šanci na remízu. Stačilo jediné, aby oba náchodští dotahováci své zápasy vyhráli.

Závěr zápasu přinesl dva vyrovnané souboje. Až do poloviny poslední dorážky nebylo jisté, zda vyhrají Hořice nebo zda zápas skončí nerozhodně. Weigl si sice udržoval mírný náskok nad Tomešem, ale Tomeš byl neustále na dostřel. Závěr dorážky ale Tomeš pokazil a ztratil na Weigla nakonec 20 kuželek. Zíma i Fikar hráli výborně hlavně do plných, které vyhrál Fikar 323:320. Závěrečnou dorážku opět lépe zvládl domácí hráč a dovedl tak Hořice k vítězství.

Náchod byl domácím tentokrát podstatně vyrovnanějším soupeřem než v předchozích vzájemných zápasech na hořické kuželně.

Po podzimu je Náchod v divizi na posledním 14. místě se ztrátou čtyř bodů na první nesestupové místo. Náchod čeká na jaře těžký boj o záchranu, protože dle vývoje ve 3. lize budou letos z divize pravděpodobně sestupovat tři týmy.

Sestavy a výkony Hořice B – Náchod C: Horák 465 – Dlohoška 423, Kráčmar 443 – Doucha st. 450, Měkota 466 – Tesař 424, Vokáč 412 – Doucha ml. 435, Weigl 434 – Tomeš 414, Fikar 454 – Zíma 437.

Další výsledky 13. kola: Svitavy-Lány – Třebechovice 2:14, Rychnov nad Kněžnou B – Trutnov B 12:4, Pardubice – Hořice C 10:6, Vysoké Mýto – Solnice 14:2, Přelouč – Hradec Králové 10:6. (dou, mr, dop)

1. Vysoké Mýto 13 10 0 3 2617 20

2. Hradec Králové 13 10 0 3 2629 20

3. Třebechovice 13 10 0 3 2596 20

4. Pardubice 13 10 0 3 2608 20

5. Přelouč 13 8 0 5 2562 16

6. Hořice B 13 7 0 6 2576 14

7. Trutnov B 13 7 0 6 2570 14

8. Č. Kostelec B 13 7 0 6 2556 14

9. Hořice C 13 6 0 7 2558 12

10. Rychnov B 13 4 1 8 2566 9

11. Svitavy-Lány 13 4 0 9 2530 8

12. Solnice 13 3 0 1 02528 6

13. Dobruška 13 2 1 1 02573 5

14. Náchod C 13 2 0 1 12504 4