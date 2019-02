Náchodsko - Za účasti trojnásobného mistra světa a bronzového medailisty z olympijského desetiboje v Atlantě 1996 Tomáše Dvořáka se v sobotu 23. září poběží v Červeném Kostelci už 4. ročník charitativního Běhu pro Hospic.

Tomáš Dvořák | Foto: Archiv

„Tomáš Dvořák přijede do Červeného Kostelce už v pátek 22. září. Od 19 hodin by se měl setkat se svými příznivci v zahradnictví Trees v rámci komponovaného večera spojeného s besedou. Měli bychom tam společně projít nejen jeho sportovní život, ale připravena budou i další zajímavá témata,“ zve do Červeného Kostelce už den před závodem Aleš Žďárský, jeden ze zakladatelů seriálu Primátor Cup, do něhož Běh pro Hospic patří.

„Výtěžek z tohoto večera, ale i ze startovného půjdou na konto Hospicu, který by měl peníze přidat k dalším prostředkům určeným pro nákup sanitky,“ zmiňuje trochu jiný rozměr celé akce Žďárský.

Zájemci o účast v Běhu pro Hospic se mohou hlásit přímo na webu: www.primatorcup.cz, kde si najdou mezi závody tento běh a po jeho rozkliknutí se už zobrazí odkaz na přihlášku.

Komu to nevyjde v sobotu 23. září do Červeného Kostelce, může dorazit o týden později do Náchoda, kde seriál Primátor Cup pokračuje čtvrtým podnikem, kterým budou Montacké vlny.

V Montaci se bude jednat o zcela nový závod, který se uskuteční v odpoledních hodinách. Zázemí závodu bude přímo v areálu Pivovaru Primátor a.s., tratě jsou situovány v lesoparku.

Na celé odpoledne bude připraven zajímavý a nejen sportovní program. Děti budou mít možnost absolvovat program „Atletika pro děti“, připravují se výtvarné dílny, lékařská poradna a na závěr se všichni mohou těšit na koncert skupin Mirai a Divokej Bill revival.

Vše podstatné k tomuto závodu, včetně návodu k přihlášení, najdete, na už zmiňovaném webu Primátor Cupu. (mr)