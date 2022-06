1. LIGA

Královéhradečtí muži od začátku až do konce zápolili s Jabloncem nad Nisou o prvenství, oba týmy atakovaly hranici dvou set bodů. Těsně byli nakonec lepší Severočeši, rivalové se srovnali na čele průběžné tabulky. Na konto družstva nejvíce přispěli všestranný Štěpán Štefko (22 bodů) v dálce, tyči a 110 metrů překážek a vrhač Petr Plašil, bodovalo dohromady osmnáct hradeckých atletů. Dařilo se i ženám TJ Sokol, které se po korekci výsledků oštěpařské soutěže vyšvihly rovněž na druhou příčku v tomto kole. Vytáhla se především sprinterka Tatiana Kaplanová ziskem 18 bodů.

1. liga muži skupina B

2. kolo v Liberci: 1. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (198), 2. TJ Sokol Hradec Králové (193), 3. TJ Sokol Kolín (154), 4. AC Mladá Boleslav (124), 5. Atletika Stará Boleslav (106), 6. AC Sparta Praha (96), 7. Athletic Club Ústí nad Labem (94), 8. AC Slovan Liberec (88). Pořadí po 2. kole: 1. TJ Sokol Hradec Králové (15), 2. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (15), 3. TJ Sokol Kolín (11), 4. Athletic Club Ústí nad Labem (8), 5. Atletika Stará Boleslav (8), 6. AC Mladá Boleslav (6), 7. AC Sparta Praha (6), 8. AC Slovan Liberec (3).

1. liga ženy skupina B

2. kolo v Liberci: 1. TJ Sokol Kolín (190), 2. TJ Sokol Hradec Králové (156), 3. TJ VTŽ Chomutov (155), 4. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (149,5), 5. Atletika Stará Boleslav (139), 6. AC Slovan Liberec (111), 7. AC Mladá Boleslav (83,5), 8. AC Sparta Praha (70). Pořadí po 2. kole: 1. TJ Sokol Kolín (15), 2. Atletika Stará Boleslav (12), 3. TJ VTŽ Chomutov (11), 4. TJ Sokol Hradec Králové (11), 5. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (11), 6. AC Slovan Liberec (5), 7. AC Sparta Praha (4), 8. AC Mladá Boleslav (3).

2. LIGA

Pardubický stadion byl dějištěm druhého kola skupiny C a absolutního výsledkového zemětřesení v porovnání s premiérou. Třeba čáslavské vítězky z úvodního kola před čtrnácti dny se nyní propadly na úplný chvost. Čehož beze zbytku využily vyrovnané atletky z Vysokého Mýta, o bod předstihly soupeřky z Nového Města a posunuly se celkově do čela. Individuálně se blýskla Pavla Kvasničková (AC Pardubice) ziskem 33 bodů za vítězství na stovce, dvoustovce i krátkých překážkách. Také muži Jiskry Litomyšl jsou novými lídry skupiny, opět se mohli opřít o svoje vrhače a tradiční oporu Pavla Baara (29 bodů). Jiskra vylepšila svůj bodový součet v porovnání s prvním kolem jen o sedm bodů, ale stačilo to na posun o dvě pozice až na tu nejvyšší. Z jičínských družstev bojujících letos v severočeské skupině se i napodruhé více dařilo ženám, ty dokonce ještě vylepšily svůj výsledek z minula.

2. liga muži skupina A

2. kolo v Rumburku: 1. A. C. TEPO Kladno B (206), 2. AC Turnov (171,5), 3. Atletika Stodůlky (128), 4. AC TJ Jičín (125,5), 5. AK Bílina (115), 6. AC Slovan Liberec B (112), 7. SK Aktis Praha (68), 8. SC Radotín Praha (67). Pořadí po 2. kole: 1. A. C. TEPO Kladno B (16), 2. AC Turnov (14), 3. Atletika Stodůlky (12), 4. AK Bílina (9), 5. AC TJ Jičín (8), 6. AC Slovan Liberec B (5), 7. SC Radotín Praha (5), 8. SK Aktis Praha (3).

2. liga ženy skupina A

2. kolo v Rumburku: 1 AK Bílina (220,2), 2. AC TJ Jičín (158,2), 3. AC Turnov (133), 4. AK Most (123), 5. A. C. TEPO Kladno B (121), 6. SK Aktis Praha (89,4), 7. AC Rumburk (87,2), 8. AC Česká Lípa (38). Pořadí po 2. kole: 1. AK Bílina (15), 3. AC Turnov (14), 3. AC TJ Jičín (13), 4. AK Most (10), 5. A. C. TEPO Kladno B (8), 6. SK Aktis Praha (5), 7. AC Rumburk (5), 8. AC Česká Lípa (2).

2. liga muži skupina C

2. kolo v Pardubicích: 1. TJ Jiskra Litomyšl (161), 2. TJ Lokomotiva Trutnov (140), 3. Hvězda Pardubice B (137), 4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (134), 5. AC Pardubice (130), 6. SK Nové Město nad Metují (113), 7. PSK Olymp Praha B (95), 8. AC Čáslav (68). Pořadí po 2. kole: 1. TJ Jiskra Litomyšl (14), 2. Hvězda Pardubice B (13), 3. AC Pardubice (12), 4. TJ Lokomotiva Trutnov (11), 5. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (10), 6. SK Nové Město nad Metují (6), 7. PSK Olymp Praha B (4), 8. AC Čáslav (2).

2. liga ženy skupina C

2. kolo v Pardubicích: 1. AC Vysoké Mýto (153), 2. SK Nové Město nad Metují (152), 3. Atletika Chrudim (140), 4. Hvězda Pardubice (130), 5. AC Pardubice (128), 6. TJ Lokomotiva Trutnov (119,5), 7. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (102), 8. AC Čáslav (67,5). Pořadí po 2. kole: 1. AC Vysoké Mýto (13), 2. Atletika Chrudim (12), 3. AC Pardubice (11), 4. SK Nové Město nad Metují (9), 5. AC Čáslav (9), 6. TJ Lokomotiva Trutnov (6), 7. Hvězda Pardubice (6), 8. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (6).

KRAJSKÝ PŘEBOR

Úvodním ze tří naplánovaných kol byl v Hradci Králové odstartován společný krajský přebor družstev Královéhradecka a Pardubicka. V soutěži mužů jasně dominovali chrudimští atleti, mezi ženami si nejlépe počínal domácí B tým.

Společný KP družstev

1. kolo v Hradci Králové – muži: 1. Atletika Chrudim (259), 2. AK Slovan Moravská Třebová (159), 3. Atletika Polička (138), 4. TJ Svitavy (73), 5. TJ Maratonstav Úpice (57), 6. BK Náchod (56), 7. SK Dobruška (51), 8. SK Týniště nad Orlicí (34), 9. AC Choceň (32).

Ženy: 1. TJ Sokol Hradec Králové B (202,5), 2. TJ Svitavy (183,5), 3. SK Dobruška (127,5), 4. AC Choceň (89,5), 5. Atletika Polička (64), 6. SK Dolar Hajnice (35), 7. TJ Maratonstav Úpice (20).