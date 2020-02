V lednu prohrály trutnovské hráčky doma s Hradcem Králové v Českém poháru 63:120, v listopadu v RENOMIA ŽBL 53:100. Třetí derby sezony zvládla Lokomotiva nejlépe. Po prvním poločase prohrávala na palubovce druhého celku tabulky pouze o 12 bodů a překvapivě se držela favorita, především v první čtvrtině. Druhá půle se odehrála ve znamení Lvic, vyhrály ji 52:20. Nejlepší střelkyní Trutnova byla Klára Drbohlavová, autorka 12 bodů.

Sokol Hradec Králové - BK Loko Trutnov 90:46 (21:17, 38:26, 59:35). Body: Effangová 18, Klaudová 15, Marečková 14 (17 doskoků) a Kulichová 14 (11 doskoků), Šotolová 9, Minarovičová 8, Matušková 6, Vojtíková 4, Bolardtová 2 - Drbohlavová 12, Šípová 10, Rylichová 7, Cotton 6, Králová 5, Kozumplíková 4, Finková 2. Rozhodčí: Vávrová, Holubek, Scholzeová. Fauly: 11:14, TH: 20/12 - 11/8, trojky: 6:6, diváci: 157.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Do utkání jsme vstoupili velice dobře, s Hradcem jsme drželi v první čtvrtině krok. Držet dobrý výsledek se nám dařilo zejména díky obraně, což se nám často nestává. Stálo nás to hodně sil. Bylo hodně situací, kdy jsme ubránili, míč měl být náš, ale soupeř se k němu dostal a byl z toho koš nebo šestky. Dvě naše klíčové hráčky se brzy dostaly do problémů s fauly. Ve druhém poločase jsme se chtěli držet co nejvíc, ale rotace, zkušenost a nadvláda domácích hráček se postupně projevovaly. Hradec zapnul na vyšší obrátky a nám docházely síly. S výsledkem, přístupem a faktem, že se nikomu nic vážného nestalo, jsem spokojený. Mrzí mě, že momentálně nemůžeme být v derby rovnocennějším soupeřem, ale pro mladé hráčky je každá minuta proti takovému soupeři přínosná a znamená zkušenost do budoucna. Věřím, že v následujících letech se budeme Hradci přibližovat a nikoliv vzdalovat."

Andrea Klaudová, kapitánka Sokola Hradec Králové: "Začátek utkání byl vyrovnaný, to mě zaskočilo. Myslela jsem, že to půjde snadněji, obzvláště po poslední výhře v Trutnově o 60 bodů. Trochu jsme situaci podcenily a nedávaly jsme jasné koše, na které jsme zvyklé. O přestávce jsme dostaly v šatně vyhubováno a ve druhém poločase jsme se zlepšily. Začaly jsme běhat do protiútoků, vytvořily jsme si vysoký náskok a už to bylo klidnější."