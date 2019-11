Domácímu klubu se zato povedla tradiční charitativní akce se Stacionářem mezi mosty Trutnov. Hráčky Lokomotivy napekly dobroty, diváci si na nich pochutnávali a přispívali na sportovní oddíl stacionáře. V sobotu se podařilo vybrat v jeho prospěch 5393 korun. To je nejvíc za posledních pět let při předvánočních charitativních akcích, které trutnovský basketbalový klub každoročně pořádá!

Nejrychleji zmizely Nutelové krtulky dua Katka Kozumplíková, Anička Rylichová, po nich Banánový chlebík Kláry Drbohlavové a velmi brzy se zaprášilo také po Slané pochoutce Terezy Králové a Markéty Šmahelové i dalších produktech z kuchyně hráček Lokomotivy.

Vyprázdněné pekáče, naplněná pokladnička a velká spokojenost klientů stacionáře, kteří přímo na hale asistovali a dokonce s nimi natáčel štáb České televize, byly jasným důkazem, že charitativní akce se vydařila. Pochoutky od trutnovských hráček ochutnali i hradečtí fanoušci a také oni podpořili trutnovskou charitativní akci.

Další skvělou událostí bylo vysoké vítězství juniorek Lokomotivy Trutnov v extralize nad USK Praha 85:56!

BK Loko Trutnov - Sokol Hradec Králové 53:100 (16:29, 26:52, 39:82). Body: Kozumplíková 13 (10 doskoků), Králová a Cottonová (10 doskoků) 8, Potočková 7, Rylichová 6, Skutilová 5, Herinková, Ježková a Šmahelová 2 - Klaudová 21, Zavázalová 15, Minarovičová 14, Kulichová 13 (14 doskoků), Marečková a Effangová 11, Šotolová 7, Bura 4, Vojtíková a Bolardtová 2. Rozhodčí: Hecl, Dombrovský, Křičková. Fauly: 15:13, TH: 12/6 - 18/15, trojky: 5:9, diváci: 420.

Romana Ptáčková, trenérka Sokola Hradec Králové: "Brzy jsme se dostaly do trháku, byly jsme na koni. Hrály jsme tak, jak jsme chtěly, hodně rychle dopředu. Daly jsme spoustu jednoduchých košů, ale také jsme velmi dobře střílely z dllouhé vzdálenosti. Chtěly jsme rovněž využít naši výškovou převahu, to se nám podařilo."

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Výsledek bohužel odpovídá současné realitě. Hradec má dlouhodobě velice zkušené družstvo, jádro týmu je spolu už několik let. My jsme oproti loňské sezoně přišli o čtyři klíčové hráčky a v našich podmínkách se nám je bohužel nepovedlo adekvátně nahradit. Neměli jsme vůbec špatný vstup do zápasu, dokonce jsme byli chvilku i ve vedení, ale pak jsme si až naivně nechali dát čtyři rychlé protiútoky po sobě, kdy hráčky po naší střele nešly ani na doskok, ale ani se nevrátily, což vybíhající hradecké hráčky trestaly lehkými body. Po time outu jsme se opět vrátili k zodpovědnější hře a deficit ve skóre už tolik nerostl. Druhá část hry se nesla v podobném duchu. Střídali jsme hluché úseky s relativně povedenými, čemuž odpovídá i stejný rozdíl 13 bodů ve čtvrtině a do šaten jsme tak šli s mankem 26 bodů.

Nejslabší z mého pohledu byl nástup do třetí časti, který nám dlouhodobě dělá problémy. Soupeř toho využil a získal už čtyřicetibodový náskok. Opět jsme opakovali stejné naivní chyby, kdy i po dobře zahraném protiútoku jsme se nestihli vrátit a dostali hned trojku na druhé straně. V útoku nám chyběla větší odvaha a častokrát jsme nevyužívali výhody, které jsme si vypracovali, zpomalili ve vniku a pak vyhazovali na obsazené hráčky.

Během celého utkání jsme si přizvukovali, že budeme bojovat 40 minut o každý jeden koš a velmi jsme chtěli uspět alespoň v jedné čtvrtině. Nejblíž jsme k tomu měli v té poslední, kterou jsme prohráli o čtyři body. Samozřejmě soupeř prostřídal, ale i jeho lavička disponuje kvalitními hráčkami, navíc bylo jasně cítit, že Lvice velmi touží dosáhnout 100 bodů, což se jim nakonec i povedlo.

Ze zápasu jsme v aktuální situaci vytěžili asi maximum, čeho jsme schopní. Do budoucna je potřeba dodržovat ještě víc naše principy a hlavně neopakovat hloupé chyby, kterých i dnes bylo víc než dost a ne pokaždé to bylo pod tlakem soupeře. Jako mladý tým chyby dělat budeme, ale musíme se z nich poučit a neopakovat je. Jedině tak se můžeme i v současné nelehké situaci posouvat někam dál."