/CHANCE ŽBL, FOTOGALERIE/ Hradecké basketbalistky čeká v sobotu první čtvrtfinálový souboj s KP Brno. Hrát se bude na palubovce rivalek. Šéf Lvic Miroslav Volejník očekává vyrovnanou sérii.

18. kolo Chance ŽBL: KP Brno (v bílém) - Sokol Hradec Králové 85:73 | Foto: KP Brno

Tradiční vrchol nejvyšší soutěže basketbalistek je tu. Startuje play off, které si zahraje nejlepších osm celků základní části. Hradec Králové jde do čtvrtfinále ze šestého místa, soupeřem mu bude třetí KP Brno, s nímž oba vzájemné duely této sezony prohrál (doma 60:70, venku 73:85).

Čtvrtfinálové dvojice ŽBL

USK Praha – Slovanka

Žabiny Brno – Ostrava

KP Brno – Hradec Králové

Chomutov – Slavia Praha

Favoritem série hrané na tři vítězství je tentokrát moravský celek, avšak Lvice rozhodně nejsou bez šancí. Pokud se dostanou do laufu a budou zdravé, rozhodně mohou také myslet na postup do semifinále.

„Těšíme se. Myslím si, že to bude vyrovnané čtvrtfinále, na víc zápasů. Brněnské KP nás sice v této sezoně dvakrát porazilo, ale teď se začíná od nuly. Cíl je postoupit do semifinále. Co se týká zdravotního stavu, uvidíme, jak na tom budeme. Dáváme se do kupy. Kromě dlouhodobých marodek Matuškové, Čuperkové a Bolardtové bychom snad mohli být komplet,“ řekl před startem play off Miroslav Volejník, prezident hradeckého klubu a asistent trenérky Romany Ptáčkové.

První zápas série se hraje v sobotu od 16.30 v brněnské STAREZ Aréně ve Vodově ulici.

Jízdní řád čtvrtfinálové série

1. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové (sobota 18. března, 16.30)

2. zápas: Sokol Hradec Králové – KP Brno (středa 22. března, 18.00)

3. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové (sobota 25. března, 15.30)

Případný 4. zápas: Sokol Hradec Králové – KP Brno (úterý 28. března, 18.00)

Případný 5. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové (pátek 31. března, 16.30)