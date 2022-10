Další utkání čeká Lvice již ve středu, kdy je na programu 5. kolo. Hradecký tým přivítá v hale na Eliščině nábřeží chomutovské Levhartice (18.00).

BK Strakonice - Sokol Hradec Králové 55:77 (20:15, 33:32, 50:58). Body: Jánská 12, Vydrová 10, Lišková 8, Štenclová 8, Horsáková 6, Junková 4, Matasová 4, Hauserová 3 - Zeithammerová 14, Pokorná 13, Effangová 12, Čuperková 11, Matušková 11, Brožová 5, Velichová 5, Bolardtová 2, Leopoldová 2, Levínská 2. Rozhodčí: Ulrych, Barták, Hendrich. Trojky: 2:9. Trestné hody: 19/13 – 11/8. Doskoky: 43:49. Fauly: 17:20. Pět osobních chyb: 1:0 (Horsáková). Diváci: 25.

Pozápasové ohlasy

Romana Ptáčková, trenérka Hradce: „Musím pochválit Strakonice nejen za jejich hru v prvním poločase, ale i v celém utkání. Upozorňovala jsem tým dopředu, že nemůžeme nic podcenit, že jsou velmi houževnatým týmem. Řekla bych, že hrály extrémně s velkým nasazením a nám to dělalo celý poločas velký problém. Asi se na nás trochu projevila velká únava ze středečního zápasu na Žabinách, cestování, čehož Strakonice dokonale využily. Ve druhé půli jsme konečně začaly trefovat nějaké trojky, v první jsme to měly 16/2. Tam bych řekla, že byl ten důvod, proč se zápas rozhodl.“

Pamela Therese Effangová, hráčka Hradce: „Všechna čest soupeři. Holky ze Strakonic na nás nalítly. My jsme si samozřejmě představovaly jiný začátek. Každopádně jsme si přijely pro vítězství, to jsme si odvezly a můžeme se soustředit na další utkání, která nás čekají. Záhy to bude s chomutovskými Levharticemi. Takže jsme natrénovaly, co jsme potřebovaly. Doufám, že se zlepší náš doskok, tam mám takový pocit, že to nebylo úplně ideální. Dostaly jsme hodně podnětů ke zlepšení, ale výhra se počítá, jsme za ni rády.“

Tabulka Chance ŽBL

1. USK Praha 2 2 0 203:82 100.0

2. Žabiny Brno 3 3 0 245:198 100.0

3. KP Brno 3 3 0 241:202 100.0

4. Hradec Králové 4 3 1 315:266 75.0

5. Slavia Praha 4 2 2 289:268 50.0

6. Ostrava 3 1 2 167:226 33.3

7. Chomutov 4 1 3 286:302 25.0

8. Trutnov 4 1 3 252:360 25.0

9. Slovanka 2 0 2 143:171 0.0

10. Strakonice 3 0 3 173:239 0.0