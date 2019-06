Na rodinný život mohou teď na tři neděle zapomenout. České basketbalistky se totiž odstěhovaly do haly Na Královce. Kromě pravidelných tréninků je čekají přípravné zápasy na mistrovství Evropy. Dnes a zítra vyzvou Portugalsko a příští týden od čtvrtka je postupně prověří týmy Maďarska, Bosny a Hercegoviny.

„Nacházíme se ve fázi, ve které jsme chtěli být. Po nabrání fyzické kondice, nyní pracujeme na naší hře. Některá děvčata se musejí dostat tempa. Přeci jenom po skončení sezony ve svých klubech měla delší pauzu. Od tohoto týdne se už koncentrujeme jenom na basketbal,“ poukazuje reprezentační trenér Štefan Svitek

Včerejší trénink byl zaměřen na procvičování herních kombinací a signálů. Poprvé po zranění se do hry zapojila Alena Hanušová, která je jedním z hlavních pilířů reprezentace. Menší zdravotní problémy má Kateřina Elhotová. A zatím nedorazila ani naturalizovaná Američanka Kia Vaughnová.

Svou šanci prokousat se do závěrečné dvanáctky cítí také trio, která mělo, či má východočeské základy.

Jak vidí Východočešky své šance probojovat se na šampionát

PAMELA THERESE EFFANGOVÁ – Sokol Nilfisk Hradec Králové

„Respektuji kvalitu i sílu všech svých spoluhráček. Musím uznat, že jsou tady holky s většími zkušenostmi. Navíc zažily už několik mistrovství Evropy. Já jsem mezi nimi nováček, takže musím být ve svých odhadech pokornější. Na druhou stranu člověk musí být dravý. Nerada bych kvůli strachu o závěrečnou nominaci přišla. Beru to tak, že nějakou šanci mám, byť přiznávám, že není tak vysoká. Věřím svému cíli, a když se to nepovede letos, vyjde to jindy. Mám trochu smůlu, že na mém postu je velká konkurence. Nicméně s tím se potýkám od samých začátků v reprezentacích. Těch českých křídel je prostě přehršle.“

Effangová v čele běhu na soustředění v Mariánských Lázních

RENÁTA BŘEZINOVÁ – dříve BK Studánka Pardubice a Sokol Nilfisk Hradec Králové

"Vnímám, že ta příležitost zahrát si poprvé v devětadvaceti letech na mistrovství Evropy je velká. Na druhou stranu si nehodlám tím nějak extrémně zatěžovat hlavu. Pomohlo tomu také zranění Julči Reisingerové. I když ona zastává jiný post než já. Ona je klasický pivot, já přeci jenom vystřelím rovněž z dálky. Při její absenci nemáme v týmu žádnou pětku. Snad jen Kamila Štěpánová. Upřímně, není to moje oblíbená pozice, ale musíme hrát s tím, co máme.“

KLÁRA VOJTÍKOVÁ – Sokol Nilfisk Hradec Králové

"Cítím, že mám větší šanci, než před dvěma roky. Tehdy jsem před domácím ME také figurovala v širší nominaci. Jenže to na mém postu hrály stejně jako nyní Kia Vaugnová, Alena Hanušová a pak Ilona Burgrová a Petra Kulichová. Dělám pro účast na šampionátu maximum a uvidíme, jak se nakonec rozhodnou trenéři. Záležet hodně bude na zdravotním stavu Alči a také jestli dorazí Kia.“

KATEŘINA KOZUMPĹÍKOVÁ – BK Loko Trutnov

Kapitánka krkonošského týmu vypadla na deset dní kvůli zdravotním problémům a do konečné dvanáctky se už nedostane.