Lvicím spadl kámen ze srdce. Zvládly rozhodující pátou bitvu a jsou v semifinále

Nakonec potvrdily roli favoritek a postoupily do semifinále play off Renomia ŽBL. Basketbalistky Hradce Králové v rozhodujícím pátém čtvrtfinále porazily doma Chomutov 67:56. Díky tomu si znovu zahrají o medaile. V cestě do finále by jim měly stát brněnské Žabiny (pokud USK přejde přes Ostravu).

TUHÝ BOJ. Čtvrtfinálová série play off se protáhla na pět zápasů, z postupu do semifinále se nakonec radovaly Lvice (v bílém). | Foto: Luboš Lorinc

Lvice se na postup nadřely více, než se čekalo. Potřebovaly k tomu pět utkání. Sobotní bitvu rozhodly ve třetí čtvrtině. V závěru si pak už svoje vedení pohlídaly. Během prvního poločasu to ale tak nevypadalo, neboť po většinu času byly ve vedení hostující Levhartice. „Spadl nám velký kámen ze srdce, že jsme to páté utkání zvládly, protože Chomutov byl opravdu těžkým soupeřem. Odehrál výborně všech pět duelů a my jsme ze sebe musely vymáčknout naprosté maximum,“ ulevilo se hradecké trenérce Romaně Ptáčkové. „Jsem hlavně ráda, že v doskakování jsme se vrátily k tomu poslednímu hradeckému zápasu. Měly jsme 20 útočných doskoků a konečně výrazně více střel než soupeř. Jinak to byl fyzicky náročný boj, kdy se méně pískalo a bylo to o tom, kdo tyto situace zvládne lépe. Dovolím si znovu pochválit tým za bojovnost a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ zhodnotila Ptáčková sobotní mač. Čtvrtfinále play off, 5. zápas Sokol Hradec Králové – Levhartice Chomutov 67:56 (11:14, 32:30, 51:40). Body: Čuperková 21, Marečková 19, Levínská 11, Pokorná 6, Effangová 4, Fišerová 4, Šotolová 2 – Krejzová 17, Vorlová 11, Kadlecová 8, Bartoňová 6, Reynoldsová 6, Satoranská 6, Löflerová 2. Rozhodčí: Matějek, Petrák, Výborný. Trojky: 8:8. Trestné hody: 12/7 – 15/12. Doskoky: 53:44. Fauly: 13:17. Diváci: 200. Konečný stav série: 3:2. Fanoušci Hradeckých lvic mohou být s konečným výsledkem série spokojeni.Zdroj: Luboš Lorinc