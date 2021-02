,,Legislativa to umožňuje. Je to klika,“ přitakává dlouholetá trenérka alpských disciplín Gabriela Jansová. Aby ne. Vždyť vleky a lanovky na české straně stále stojí.

,,Náš svaz se snažil nějakou výjimku získat, ale bohužel to neprošlo. Potřebovali jsme potvrzení o vyšší kategorii výkonnostního sportu, což vzhledem k naší účasti na FIS závodech nebyl problém,“ doplňuje Jansová k podmínce získání povolení činnosti na území severních sousedů.

V Polsku našel malý český oddíl ideální podmínky. ,,Skvělé to bylo hlavně do chvíle než se areál otevřel i pro širokou veřejnost. Byli jsme tam prakticky sami a tratě si mohli různě kombinovat. Všechno nám připravili, i cena byla výhodná. Nic přehnaného. I teď jsme vděční za každý trénink. Stačí se podívat, co se děje kolem a jak jiná sportovní odvětví strádají,“ uvědomuje si Jansová. ,,Do té doby jsme vymýšleli všechno možné, jen abychom nezakrněli a zároveň splňovali přísné podmínky vládních nařízení,“ usmívá se.

Dlouholetá trenérka alpských disciplín Gabriela Jansová.Zdroj: archiv Gabriely Jansové

Ester? Příklad skvělého člověka

Chuť do tréninku momentálně znásobují nedávné úspěchy Ester Ledecké či Jana Zabystřana na mistrovství světa v Cortině d’Ampezzo. Děti i zástupci juniorské kategorie zákonitě zbožňují hlavně Ledeckou. ,,Pořád se o ní baví, motivuje snad každého. Hodně toho lze okoukat,“ přiznává Jansová.

Není divu. Její přátelskou povahu mohli členové Ski klubu poznat na vlastní kůži. Za normálních okolností se totiž nepřipravují pouze v Deštném, ale i na náročnějších tratích ve Špindlerově Mlýně, kde se česká lyžařská hvězda sem tam mihne.

,,Trénuje tam poměrně často. Jednou jsme měli štěstí, trať měla postavenou přímo vedle nás,“ přibližuje nevšední příběh Jansová. ,,Náš závodník v jedné bráně spadl. Sotva se sbíral. No a co se nestalo. Ester svištěla kolem. Na nic nekoukala, svou jízdu přerušila a hned mu šla pomoci. Tím se vryla do srdcí dětí. Často na tento zážitek vzpomínají a fandí ji. Žádný nos nahoru. Zkrátka příklad skvělého sportovce a hlavně člověka.“