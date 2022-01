Jinak Brňané prožívají zatím vydařenou sezonu. Bilance 14 výher – 7 porážek hovoří za vše. Hradec se však dostal do formy, což ukázal i ve středečním pohárovém čtvrtfinále, v němž doma trápil až do úplného konce všemocný Nymburk (75:80). Sobotní duel tak jednoznačného favorita nemá.

Senzace byla blízko. Sokoli trápili nymburského obra až do konce. Padli o 5 bodů

„Nebude to jednoduché utkání. V brněnském týmu se skvěle doplňují zkušení hráči s dravým a talentovaným mládím. Očekáváme rychlou a organizovanou hru soupeře, který se vyznačuje i širokou rotací kvalitních hráčů. My jsme však v posledních utkáních také ukázali svoji kvalitu. Do zápasu tak jdeme se sebevědomím a s vůlí zakončit základní část vítězně. Uvidíme, jak Brno ovlivnila krátká karanténa a v jakém složení do Hradce dorazí,“ řekl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.