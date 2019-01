Náchod - Plavci se zúčastnili v květnu mimo jiné třech kvalitních závodů. Letošním nejlépe obsazeným mítinkem v České republice se stalo druhé kolo Českého poháru v Pardubicích.

Nejen, že zde startovala téměř kompletní česká špička, ale i kvalitní zahraniční konkurence z devíti zemí světa v čele s olympijskou vítězkou z Ria de Janeiro na 200m motýl Španělkou Mireia Belmonte.

Náchodský Delfín reprezentovalo v Pardubicích patnáct plavců a třem se podařilo probojovat do finálových klání.



Olympionik Pavel Janeček startoval ve dvou disciplínách. Na 200m motýl dohmátl druhý za mistrem Evropy Dánem Viktorem Bromerem v čase 2:00,21. Přestože je tento čas nejlepším letošním výkonem u nás, bohužel o 1,1 sekundy nestačil náchodskému plavci na splněný limit ME ve Skotsku.



Janeček v nedělním finále na 400m polohově zopakoval stříbrnou pozici a opět to bylo za Španělem Ramonem Ponsem. I tentokrát Janeček zaplaval nejhodnotnější letošní výkon u nás, a to 4:27,55.



V Pardubicích se dařilo i teprve 16leté Anežce Rožnovské, která se probojovala do B-finále OPEN na 50m prsa, kde skončila na krásné páté pozici. V této disciplíně mohla shlédnout skvělé výkony mistryně Evropy Petry Chocové i vicemistryně Evropy Finky Jenny Laukkanen.



Rožnovská navázala na své dvě medaile z Jarního poháru Hradce Králové. Tam získala ve své věkové kategorii stříbro na 50m prsa a bronz na dvojnásobné distanci.



Stejně stará Pavlína Linhartová se v Pardubicích dostala také do B-finále OPEN a to na 200m prsa, když předtím v Hradci Králové doplavala pátá na 50m a 100m prsa.



Za zmínku také stojí výkon Petry Lemfeldové z Velké ceny Ústí nad Labem, kde brala časem 19:21,53 stříbro na trati 1500m volný způsob. (pj, mr)