Se zprávou přišel přípravný výbor Memoriálu Ludvíka Daňka, který odtajnil také některá jména, která by se měla v Českém ráji představit.

V hlavní disciplíně dne, hodu diskem, by mělo startovat minimálně šest zahraničních závodníků, které na mítink pozve manažer Imrich Bugár. Tito závodníci by měli být doplněni o nejlepší české diskaře minulého ročníku – Marka Bárta (63,31 m) či dvojčata Forejtovi. Na stovce by fandové atletiky mohli očekávat Pavel MaslákZdroj: archiv Deníkusouboj českých rekordmanů Zdeňka Stromšíka a Jana Veleby. Pořadatelé budou usilovat i o start účastníka zimních Olympijských her v Pekingu ve čtyřbobu Dominika Záleského. To však není ze sprintů zdaleka vše. Díky doplněné trati na 300 metrů se lze těšit na nejlepší české čtvrtkaře. Představí se zde několikanásobný halový mistr Evropy a světa Pavel Maslák či nejlepší čtvrtkař letošní halové sezony Patrik Šorm.

Již tradičně se v Turnově chystá velmi rychlá mužská osmistovka. Start přislíbili Lukáš Hodboď (1:45,74 min) a Filip Šnejdr (1:46,33 min). Na ženské půlce se schyluje k souboji dvou nejlepších běžkyň posledních let. Finalistka Olympijský her z Tokia Kristýna Mäki (2:02,29 min) zde vyzve Dianu Mezulíaníkovou (2:02,45 min), obě závodnice Olympu Praha. Do srdce Českého ráje se velmi rád vrací také Radek Juška (811 cm), který zde skočil již překonaný český rekord. Největším vyzyvatelem by mu měl být polský dálkař Mateusz Jopek (820 cm). Premiéru na Městském stadionu Ludvíka Daňka by si měla odbýt juniorská mistryně světa ve skoku o tyči Amálie Švábíková (450 cm) v souboji nejlepších českých tyčkařek. Na závěr mítinku se představí také největší hvěžda turnovské atletiky Eliška Martínková, která při uplynulém víkendu v Poděbradech splnila nominační kritéria pro start na MS v Eugene v chůzi na 20 km.

Diváci se mají letos rozhodně na co těšit, atletický svátek v Turnově se navíc uskuteční v týdnu, kdy město slaví 750 let od svého založení. Přijďte s oddílem turnovské atletiky oslavit nejen skvělé sportovní výkony, ale také krásné výročí města.