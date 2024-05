/FOTO/ Volejbalisté hradecké Slavie v uplynulé sezoně I. ligy skončili těsně druzí za rivalem z Dobřichovic, ženám pak jen o vlásek unikla účast ve finále a bronz jim zajistilo vítězství nad pražskými Lvicemi. Nyní přišel čas na společné uzavření ročníku.

Čtvrteční odpoledne se v královéhradecké restauraci Slávka neslo ve slavnostním duchu. Předávaly se tu medaile dospělým kolektivům Slavie. | Foto: Karolína Ježková

Pomyslnou tečku za veleúspěšnou sezonou udělali ve čtvrtek odpoledne zástupci volejbalového oddílu TJ Slavia Hradec Králové. Dospělé celky získaly medailová umístění v uplynulém ročníku I. ligy a muži své tažení do finále opepřili ještě fantastickou účastí ve Final Four Českého poháru.

V atriu restaurace Slávka si tak oba hradecké týmy daly dostaveníčko a kluboví představitelé si pro úspěšné hráče a hráčky připravili slavností předání medailí. Volejbalistům náležely stříbrné kovy poté, co to tým dotáhl až do finále druhé nejvyšší soutěže v republice, kde se nakonec po nervy drásajícím průběhu usmálo štěstí na soupeře z Dobřichovic.

Také volejbalistky byly letos krůček od finálové účasti, v semifinále play off ale ve zlatém setu podlehly Českým Budějovicím, aby v sérii o bronz přemohly pražské Lvice 3:2.

Oba týmy se po celou sezonu a hlavně v jejím finiši mohly opřít o úžasnou podporu svých fanoušků a ani na ně tak činovníci oddílu nezapomněli. Odměněni věcnými dary tak byli ve čtvrtek také zástupci Fans Volley HK a společně s reprezentanty hradecké Slavie si mohli připomenout sezonní úspěchy.

Předáváním ocenění provázel moderátor Václav Pilný a poděkování za prostory a skvělý servis směřoval od všech členů TJ Slavia Hradec Králové i pracovníkům restaurace Slávka.

Čtvrteční odpoledne se v královéhradecké restauraci Slávka neslo ve slavnostním duchu.Zdroj: Karolína Ježková