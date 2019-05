Všech akcí dohromady se zúčastnilo 504 závodníků a čeští závodníci byli tradičně velice úspěšní. I dosažené výsledky potvrdily, že stále patří k evropské i světové špičce, vždyť Češi vybojovali celkem 27 medailí, z toho 16 nejcennějších. Blanka Paulů, Oldřich Šmída a Miloš Smrčka získali zlato, prvně jmenovaná dokonce po deseti triumfech na mistrovství světa uspěla i na Evropě. Ostatní medailisté patřilik příjemným překvapením.

Šampionát v Krkonoších byl současně kvalifikací na ME v běhu do vrchu ve Švýcarsku a ve všech čtyřech kategoriích předvedli účastníci velmi kvalitní výsledky. Z pořadatelského TJ Maratonstav se do bojů zapojila osmička žen a desítka mužů a jako už tradičně zanechali nejen pořadatelskou stopu, ale i účastnickou. Mezi jednotlivci na ME zlato získali Blanka Paulů a Oldřich Šmída, stříbro Jiří Javůrek a František Pechek, vše doplnil triumf v družstvech. (škl, to)