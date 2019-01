Náchod /ROZHOVOR/ – V sedmapadesáti letech je v invalidním důchodu, za což „vděčí“ hlavně sportu. Kvůli tomu na něj bývalý házenkář zanevřel, dnes ale na tyto časy MIROSLAV MARTINEC vzpomíná spíše s úsměvem. „Za tři roky, kdy mi bude šedesát, chci vyhrát třináctý republikový titul v hodu oštěpem,“ plánuje.

Vicemistr světa a vítěz 1. Pařížských her Miroslav Martinec s některými svými medailemi. Ve výřezu je stříbro z MS. F | Foto: DENÍK/Michal Rojšl

Pane Martinec, široká veřejnost se s vámi trochu blíže seznámila na nedávném vyhlašování Nejúspěšnějších sportovců Náchodska…?

(Skáče do řeči). To především díky senátorovi Petru Pakostovi, který si na mě vzpomněl, a za to bych mu chtěl moc poděkovat.

A jak se vám tedy tato akce líbila?

Bylo to krásné, bylo to na úrovni, jen mi připadalo, že ne všichni, kteří tam byli, tomu přikládali takovou důležitost.

Jak to myslíte?

Svým vystupováním i třeba ustrojením.

Zpět ale k vám. Vaší původní profesí byla házená, největší sportovní úspěchy jste ale posbíral v atletice, můžete to vysvětlit?

S házenou jsem začínal, jenže mi postupně začaly odcházet klouby, takže jsem s ní musel přestat a vlastně jsem na sport úplně zanevřel.

Proč?

V té době jsem se hodně uzavřel do sebe, protože jsem se styděl za hole, bez kterých už nemohu prakticky chodit.

Kde tedy nastal váš přerod z házenkáře na atleta?

Tuším, že to bylo v roce 1985, kdy jsem odjel na mistrovství České republiky handicapovaných.

Jak jste tam dopadl?

Udělal jsem československý rekord v hodu oštěpem, vyhrál jsem i vrh koulí a hod diskem.

Připravoval jste se nějak speciálně na toto mistrovství?

Vůbec ne. Do té doby jsem v ruce žádné z těchto atletických náčiní nedržel. Sílu jsem měl z házené a tady se hodila.

Ze začátku jste říkal, že jste zanevřel na sport, tyto výsledky vám musely hodně pomoci…?

Dalo by se říci, že jsem se vrátil do života. Našel jsem nový smysl, začal jsem posilovat, chodit plavat a měl jsem před sebou další cíle.

Pokud dobře vím, tak jste se o rok později podíval do Švédska, souhlasí to?

Ano, v roce 1986 jsem odjel na mistrovství světa do Göteborgu, kde jsem z místa hodil před 70 tisíci diváků oštěpem čtyřicet metrů a bral stříbrnou medaili, kterou nám předávala královská rodina. Navíc jsem tam poznal hodně zajímavých lidí a udělal si nové kamarády.

Jakým směrem se dál ubírala vaše kariéra špičkového atleta?

Rok po Göteborgu se mělo konat další mistrovství v Paříži, jenže se to nějak zaonačilo a byly z toho nakonec 1. Pařížské hry. Znovu jsem se tedy snažil připravit se co nejlépe, dokonce jsem chodil po Náchodě a lidem štípal dříví, abych získal ještě více síly.

A jak se vám vedlo v metropoli Francie?

Když jsme tam přicestovali, tak mi tehdejší starosta Paříže a pozdější prezident Jacques Chirac přidělil řidiče s tlumočnicí a doprovázeni policejní eskortou nás takto dovezli na stadion. Koulí jsem tam vrhl 17,40 metru a vyhrál. Poté dostali nejúspěšnější sportovci pozvání k Chiracovi na večeři.

Francouzská kuchyně je ale od té naší na hony vzdálená, neměl jste strach z těch všech mořských potvor?

Právě, že měl. Jenže oni s tím asi počítali, přes tlumočnice jsme si mohli objednat i klidně naše jídlo, na které jsme zvyklí.

A co jste si objednal?

Klasiku, bylo to nějaké maso s knedlíkem.

Co následovalo po Paříži?

Dalo by se říci, že už nic, protože jsem byl kvůli dědovi, kterého jsem měl v Německu, našemu režimu nepohodlný. Mohl jsem závodit pouze u nás, takže jsem sbíral jen republikové tituly.

Kolik jich máte?

Vyhrával jsem je od roku 1984 do roku 1995.

Kdy tedy vaše kariéra skončila?

Já doufám, že ještě neskončila. Teď jsem si dal závazek, že za tři roky, kdy mi bude šedesát, chci vyhrát třináctý republikový titul v hodu oštěpem.