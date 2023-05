V Holicích se po oba víkendové dny uskuteční náročné překážkové závody série Gladiator Race. Grády dodávají oslavným závodům především hromadné starty.

Gladiator Race v Hradci Králové | Video: Zdenka Gelnarová

Závod, který si budete pamatovat. Návrat ke kořenům Gladiator Race. Přehledná trasa v Poběžovické kotlině v Holicích nabízí kontakt se soupeři v různých fázích závodu. Překážky, prudké výběhy a seběhy, voda a legendární bahno. Trasa namotaná nahoru a dolů na legendární motokrosové trati. Intenzivní závod v těžkém terénu s pestrou škálou překážek.

Tradiční a osvědčená lokalita ožije v novém konceptu s hromadným startem, kdy si aktéři mohou vybrat trasy Original, Max, Night či tradiční dětskou variantu Kids. Spojení všech třech tratí dospělých přináší ultimátní výzvu Maximus. Navíc bude součástí závodního víkendu ještě novinka v podobě překážkového závodu pro běžce a psa pod názvem Dog. Na oslavě nebude chybět ani projekt Gladius ve variantách 8 a 14 hodin.

FOTO, VIDEO: Velká pardubická trochu jinak. Místo koňů závodili běžci-gladiátoři

Pořádně si utáhněte tkaničky, legenda se vrací domů! Do bahna na motokrosovou trať plnou zatáček a prudkých výběhů. Do bahna hustého tak, že by se dalo krájet. Desátá sezona je tady! Deset let tvrdé práce, víc než 100 realizovaných závodů po celé republice. Kde jinde to oslavit, než v Aréně, která zrodila stovky Gladiátorů?

Extrémní překážkový závod Gladiator race.Zdroj: archiv organizátorů

Součástí programu bude i tentokrát vyhlášení projektu „Bojovníci s osudem“, který má za cíl propojit sportovní stránku Gladiátorských závodů se společensko-charitativními aktivitami. Nového majitele unikátní gladiátorské edice hodinek z dílny Westfal watch představí také projekt Gladiator Time. Bohatý doprovodný program bude odkazovat na historický kontext této lokality v dějinách gladiátorské série.

Závody Gladiator Race jsou náročné samy o sobě. Vyžadují odvahu, sílu, rychlost i vytrvalost. Stejně jako vlastnosti antických gladiátorů. Ne vždy vyhrajete, ne vždy budete úspěšní, ale vždy musíte porazit a překonat sám sebe. A jen když přijmete tuto výzvu znovu a znovu, tak se vydáte na „cestu, která vás změní“.

Tisková zpráva