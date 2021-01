Vysnil si, že by se chtěl probojovat do nejlepší patnáctky kategorie motocyklů. To sice Milanu Engelovi těsně nevyšlo, když dojel na 18. místě, ale i takové umístění je pro borce, jenž je výrazně spjat s Hořicemi, výborné.

„Za celkové umístění jsem šťastný. Před Dakarem jsem si vysnil dostat se pod patnáctku, což sice nevyšlo, ale mohlo to dopadnout hůř. Viděl jsem tady hodně havárií a hodně mechanických poruch. Ty se nevyhnuly ani mně. Nejtěžším momentem bylo to čerpadlo. Ale poradil jsem si, přečkal jsem to a můžu slavit. Teď to doma určitě i zapijeme,“ nechal se slyšet šestinásobný účastník nejslavnější dálkové rallye.

Engel začal na Dakaru možná trochu vlažněji. Nejprve se totiž pohyboval kolem 30. místa, ale právě tady se ukázaly jeho zkušenosti. Rodák z Jablonce nad Nisou se totiž postupně posouval pořadím vzhůru až se probojoval do elitní dvacítky. V nejnáročnější kategorii to lze považovat za super výsledek.

Engel chválil i svůj tým Moto Group Racing, za který jezdí. „Tým má dlouholeté zkušenosti. My závodníci díky tomu můžeme jet v klidu a soustředit se jen na to závodění. Máme také perfektní techniku,“ vysekl poklonu.

Jeho týmový kolega Martin Michek se postaral o vyrovnání nejlepšího českého výsledku v kategorii motocyklů na Dakaru, když si dojel pro fantastické desáté místo. A to mohlo být ještě lépe. Jenže penalizace za neprojetí jednoho bodu ho z 9. místa odsunula. Michek i tak předvedl úctyhodný výkon, který nezůstal bez povšimnutí. „Jsem za Martina strašně rád. V Saudské Arábii se popíjet nedalo, ale v Česku určitě nějakou týmovou oslavu uděláme,“ těšilo Engela. Spokojený byl i šéf týmu MRG Ervín Krajčovič, jenž s podobně úspěšným Dakarem rozhodně nepočítal. „Přáli jsme si, aby se alespoň jeden náš jezdec vešel do nejlepší dvacítky. Že se to podaří oběma a my ještě k tomu vyrovnáme nejlepší český výsledek, s tím jsme fakt nepočítali. Už nám gratulovali kluci z tovární KTM,“ těšilo Krajčoviče.

Podmol to zvládl! Medaili ukáže tátovi

Spousta modřin, naražené rameno, žebro, koňary na obou nohách i na paži. Takhle strhaný dokončil závod Libor Podmol, který v Saudské Arábii startoval i za podpory jičínské firmy Biomag.

„Jsem fakt zbitej, ale šťastnej. Medaile, pro kterou jsem přijel, bude viset v mým pokoji a půjdu ji určitě ukázat na hřbitov tátovi,“ prohlásil Podmol.

Slavný freestyle motokrosař skončil v Dakarské rallye celkově na 31. místě. Nemuselo se to povést. Třicet kilometrů před cílem Podmolovi odešla po pádu přední pneumatika. Zachránil ho až Roman Krejčí, se kterým si kola vyměnil. „Zažil jsem na Dakaru úplně všechno. Velký pád, technické problémy a nakonec pomoc od přítele. Moc si toho vážím,“ doplnil.