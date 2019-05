Tento podnik, jeden z nejtradičnějších na přírodním okruhu, nabral v posledních letech na velké popularitě. Startovní pole se výrazně zkvalitnilo a akce se každoročně účastní několik tisíc diváků. Tím se řadí k jedněm z nejnavštěvovanějších sportovních událostí v Královéhradeckém kraji.

Navíc organizátoři si pro fanoušky připravili jedno velké překvapení. Nejsilnější a divácky nejatraktivnější třídy do 600 ccm (supersport) a nad 600 ccm (superbike) totiž v neděli pojedou po dvou závodech. To je pro tento už kultovní závod radikální změna, která může přilákat ještě více kvalitních zahraničních jezdců. „Doufáme, že se to osvědčí. Mělo by to být lákadlem pro nové jezdce i diváky,“ říká jeden z organizátorů Tomáš Jenčovský.

Jinak se v Hořicích pojede podle osvědčeného programu. Už zítra proběhne v prostorách hořického zámku autogramiáda jezdců. Od sobotního rána budou na programu měřené kvalifikační jízdy. Podle nich budou jezdci v neděli startovat do závodů.

Představí se hned sedm kubatur v osmi závodech. A je se opravdu na co těšit.

NAD 600 CCM

V královské třídě hledejme dva největší aspiranty na titul. Bude jím domácí jezdec a několikanásobný vítěz hořických zatáček Marek Červený. Ten by si to o vítězství měl rozdat s německým jezdcem Didierem Gramsem. Oba jsou špičkovými závodníky v seriálu IRRC (neoficiální mistrovství Evropy na přírodních okruzích). „Závody na hořickém okruhu jsou pro mě svátkem, celý okruh je výborný, rozhodně se moc těším,“ uvedl Červený. Prohnat dvojici favoritů bude chtít i zkušený Kamil Holán nebo někdo ze silné zahraniční konkurence.

DO 600 CCM

Tady bude rozhodně největším kandidátem na vítězství závodník z Vysočiny Kamil Holán. Ten je v Hořicích jako doma. V neděli by měl startovat hned ve čtyřech závodech, což už je pořádný zápřah. „Do Hořic se vždy moc těším, je to můj nejoblíbenější závod,“ řekl Holán. Jemuž by nejvíce měli sekundovat Francouz Matthieu Lagrive a Němec Thomas Walter.

GP 125 / MOTO 3 + GP 250

V GP 125 se bude útočit na vyrovnání historického rekordu v počtu vítězství. Současní jezdci Patrik Kolář a Oldřich Podlipný mají na svém kontě po devíti vítězstvích. Na vyrovnání rekordu jim oběma chybí jedna výhra. Desetkrát zde totiž vyhrál pouze legendární Bohumil Staša. „Chci toho strašně moc dosáhnout, ale nerad bych to zakřikl,“ uvedl po svém loňském devátém triumfu jezdec z Verdeku u Dvora Králové Patrik Kolář.

Zajímavostí je, že se na startu představí Michal Dokoupil, účastník nejslavnějšího závodu na ostrově Man, který osedlá stroj specifikace Moto 3.

SPORTPRODUCTION 125

Početná startovní listina se představí v třídě SP 125. Kromě favoritů Radka Lamicha a bratrů Sedlových se o pódium budou chtít prát i domácí jezdci Lukáš Fikker a Marek Zima.

SUPERMONO

Zde je favorit nadmíru jasný. Je jím Ir Shaun Anderson, který na jednoválci zajíždí v Hořicích časy jako z jiné planety, když má v této kubatuře na této trati nad svou konkurencí jasně navrch.

SUPERTWIN

V třídě Supertwin se dá očekávat souboj mezi Michalem Dokoupilem a loňským vítězem Petrem Najmanem, který zde loni vytvořil traťový rekord této třídy. Otázkou však je, zda Dokoupil rozchodí svůj porouchaný stroj.

Program – 57. ročník 300 ZGH

Sobota 18. května (tréninky)

08:30 hod. SP125

09:15 hod. Do 600

10:00 hod. GP 125 + GP250

10:45 hod. Supermono

11:30 hod. Nad 600

12:15 hod. Supertwin

13:30 hod. SP 125

14:15 hod. Do 600

15:00 hod. GP 125+ GP 250

15:45 hod. Supermono

16:30 hod. Nad 600

17:15 hod. Supertwin



Neděle 19. května (závody)

08:45 hod. SP 125

09:45 hod. Do 600

10:45 hod. GP 125 + GP 250

11:55 hod. Nad 600

12:55 hod. Supermono

14:05 hod. Do 600

15:15 hod. Supertwin

16:15 hod. Nad 600



Cena vstupenek na oba dny + paddock 550 kč, sobota 200 kč, neděle 300 kč.