Ve velmistrovském Pardubice Open zbývá odehrát již jen dvě kola. Nasazená jednička Viktor Láznička po výborném technickém výkonu porazil v sedmém kole ruského šachistu Pavla Potapova a dotáhl se na vedoucího GM Sergeje Movsesjana. Arménský bojovník nevyužil v partii s ruským „pouze“ mezinárodním mistrem Michaijlem Děmidovem výhodu bílých figur a rychle remizoval. Mezi trojici vedoucích hráčů se po vítězství nad italským velmistrem Pierem Bassou dostal mezinárodní mistr Adam Kozak. Právě maďarský mladíček vyzval v pátečním osmém kole na prvním stole obhájce titulu Movsesjana.

Sobotní menu

Šachy: Pardubice Open – závěrečné 9. kolo velmistrovského turnaje (15.00), Motorgas Open – závěrečné 9. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2300 b. (15.00), Gasco Open – závěrečné 9. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2100 b. (15.00), Timra Open – závěrečné 9. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 1700 b. (15.00), 30+) Chládek a Tintěra Open – závěrečné 9. kolo turnaj pro hráče narozené 1989 a dříve (15.00), turnaj V.I.P. a novinářů (9.00), Hotel Labe Open – tématický turnaj (9.30).

(vše ČSOB Pojišťovna ARENA v Pardubicích)

Do boje o prvenství se vrátili další velmistři s ELO nad 2600: třetí nasazený Jorden Van Foreest z Nizozemí a čtvrtý nasazený Martinez Alcantara . Právě peruánský hráč byl v pátek soupeřem pardubického Viktora Lázničky.

Vysoký standard si udržují další Češi. Ve čtrnáctičlenné skupince pronásledovatelů vedoucí trojice lze nalézt reprezentanty Jiřího Štočka, Vojtěcha Pláta, Jana Krejčího i dvojnásobného vítěze Vlastimila Babulu.

Suma sumárum. O vítězi třicátého velmistrovského turnaje (jako jediný v historii se konal každý rok) se rozhodne mezi sedmnáctkou uchazečů.

Turnaj vyvrcholí v sobotu, v neděli dopoledne pak budou rozdány vavříny.

Pardubice Open – pořadí po 7. kole: 1. Movsesjan (Arm.), 2. Láznička, 3. Kozak (Maď.) všichni 6 b., 4. Děmidov (Rus.), 5. Śtoček, 6. Gagare (Ind.), 7. Polčikov (Rus.), 8. Martinez (Peru), 9. Karttunen (Fin.), 10. Plát vš. 5,5 bodu.