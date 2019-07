Čeští karatisté v první den získali dvě zlaté a čtyři bronzové medaile. Nejcennější kovy vybojovali v kumite, tedy v zápase, pardubická Kristýna Vavrušková mezi juniorkami a havířovský Jiří Hrabal v kategorii Masters nad 65 let.

Bronz vyválčili v kata Dominik Trubianský (kat. do 12 let) a v kumite Barbora Kratochvílová (14 - 15 let), Kateřina Hurdálková (40 - 44 let) a Elemír Kubíni (60 - 64 let).

„Šest medailí za první den je velký úspěch. Máme šanci ještě na další čtyři cenné kovy, čímž bychom vyrovnali naši bilanci z mistrovství Evropy, což je v porovnání se světovým šampionátem obrovský rozdíl. Ukazuje to, že jsme neztratili krok se světovou špičkou,“ chválil Kamil Guzek, ředitel MS s tím, že hlavní část přijde dnes a zítra.

V pátek byla obdivuhodná vystoupení veteránů. „Musím vyzdvihnout výkon Jiřího Hrabala, postavit se v kategorii nad 65 let k zápasu zaslouží obdiv. Obrovský aplaus sklidili v cvičení kata v kategorii nad osmdesát let i japonský a portugalský závodník. Tohle zdobí karate, že jde dělat až do pozdního věku,“ vyzdvihl Guzek.

Dnes kromě bojů na tatami také dojde k pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů zacvičením mírové kata. Na ploše by se mohlo sejít až dva tisíce karatistů.

Osmdesátníci v akci aneb Když je karate celý život

Obdiv a pozornost si na šampionátu vysloužili dva nejstarší účastníci – jednaosmdesátiletý Japonec Noriyuki Oku a o tři roky starší Portugalec Manuel Braga Lino. Utkali se v kategorii nad osmdesát let a soupeřili v předvedení bojové sestavy. Zlato nakonec putovalo do Asie.

„Nečekal jsem, že se stanu šampionem. Je mi jednaosmdesát let a čekal bych už spíš něco jiného,“ usmál se Noriyuki Oku a se smíchem dodal: „U nás v Japonsku je totiž průměrný věk dožití u muže osmdesát jedna let.“

Program MS

(ČPP Aréna Hradec Králové)



SOBOTA: 8.00 – 13.00: Eliminace kata senioři, U20 (kategorie 18-19, 20-39 let), Eliminace kumite senioři, U20 (kategorie 18-19, senioři 20-39 let, pozn.: muži -65kg, -75kg, +75kg; ženy -60kg, +60kg). 14.00 – 15.30: Zahajovací ceremoniál, předávání pochodně míru, kata Heian Shodan (pokus o zápis do Guinnessovy a české knihy rekordů), 16.00 – 18.00: finálové bloky senioři kata, kumite.



NEDĚLE: 8.00 – 11.00: Eliminace a finále kata týmy, 11.00 – 14.00: Eliminace a finále kumite týmy, 17.00 – 22.30: Sayonara Party, Small Hall, 17.00 – 20.00: jazz music, buffet, team events, 20.00 – 21.30: jazz (live music), Big Hall, 20.00 – 22.30: Lingers.on (live music).

Šampion si start zařídil v práci

Vitálnímu Japonci, v jehož zemi se karate zrodilo, by jednaosmdesát let nikdo nehádal. „Začal jsem před čtyřiceti lety a dnes mohu říct, že karate je můj druhý život,“ vyznal se Oku.

Jako důchodce nežije, je aktivní a stále pracuje. Svědčí o tom i historka Kamila Guzka, ředitele mistrovství světa v Hradci. „Nejprve se ze šampionátu odhlásil, což jsme vzhledem k jeho věku chápali, ale pak se nám ozval s tím, že přijede, že si to zařídil v práci,“ popsal s úsměvem.

Noriyuki Oku bere karate víc než sport. „V karate mám spoustu dobrých přátel a také pomocí karate uvolňuji stres. Když cvičím, nevnímám nic jiného, existuje jenom karate. Tohle je význam karate jako takového,“ poukázal Noriyuki Oku, jenž si Hradec Králové oblíbil. „Krásné město,“ chválil.

A co by doporučil mladým lidem? „Aby všechno co dělají, dělali pořádně a aby nezapomínali na své přátele,“ přidal radu.

Nejstarší účastník cvičí naplno

V podobném duchu, že karate rozvíjí ducha a pro toho, kdo se mu věnuje, se stane životní cestou, mluvil i Manuel Braga Lino, ve čtyřiaosmdesáti letech nejstarší účastník světového šampionátu. „Karate není jen sport, je to bojové umění a skrývá v sobě velkou filozofii, učí přístup k životu,“ řekl Portugalec, který s karate začal před padesáti lety. „Měl jsem krátkou přestávku, ale pak jsem se ke karate vrátil. A nyní ho dělám velmi intenzivně.“

Šampionát prožíval naplno. „Líbí se mi tady. Musím pochválit pořadatele, organizace je skvělá. Užívám si to, protože to je možná můj poslední šampionát…, i když nikdy neříkej nikdy,“ usmál se Lino, jenž měl v hledišti velkou podporu krajanů.