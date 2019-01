Náchod - Druholigová kuželkářská rezerva žen přivítala po vítězství nad Pelhřimovem další tým z popředí tabulky, Chýnov. To třetiligové mužské náchodské áčko cestovalo ke svému zápasu do Kutné Hory.

II. liga žen

SKK Primátor Náchod B - TJ Sokol Chýnov 2:6 (3068:3122)

Zápas byl zpočátku vyrovnaný. Domácí Boučková sice prohrála s Cízlerovou, ale bod pro Náchod získala Mankovecká těsným vítězstvím nad Návarovou. Při stavu 1:1 vedl Chýnov o 30 kuželek, když ještě po třetí dráze Náchod na celkové číslo vedl.

V prostřední třetině předvedla výborný výkon domácí Vaňková. Výkonem 578 kuželek porazila nejen všechny soupeřky, ale kromě jiného i svého bratra Petra, který hraje druhou ligu za Červený Kostelec. V celkovém součtu se tento výsledek ale moc neprojevil, protože Víšová naopak vysoko prohrála s hostující T. Kovandovou. Stav 2:2 a tři kuželky pro Chýnov naznačoval, že zápas by mohl být vyrovnaný až do konce.Žádné drama se ale nekonalo. A. Kovandová totiž porazila domácí Mervartovou poměrně jednoznačně. V poslední dvojici to dlouho vypadalo na vítězství domácí Kovačovičové, ale Takáčová zápas v poslední dorážce otočila.

Sestavy a výkony Náchod - Chýnov: Boučková 470 – Cízlerová 507, Mankovecká 518 – Návarová 511, Víšová 454 – T. Kovandová 506, Vaňková 578 – Peroutková 499, Kovačovičová 533 – Takáčová 537, Mervartová 516 – A. Kovandová 562.

Další výsledky 8. kola: Poděbrady – Neratovice 8:0, Hazlov – Pelhřimov 1:7, Kutná Hora – Ústí nad Labem 6:2, České Budějovice – Jablonec nad Nisou 7:1.

Tabulka:

1. Č Budějovice 8 8 0 0 3048 16

2. Chýnov 8 6 0 2 3146 12

3. Poděbrady 8 5 1 2 3124 11

4. Pelhřimov 8 5 0 3 3073 10

5. Náchod B 8 4 1 3 3097 9

6. Kutná Hora 8 4 0 4 3055 8

7. Jablonec n. N. 8 2 1 5 2998 5

8. Neratovice 8 2 1 5 3005 5

9. Ústí nad Labem 8 1 0 7 3071 2

10. Hazlov 8 1 0 7 2982 2

III. liga mužů

TJ Sparta Kutná Hora - SKK Primátor Náchod 2:6 (3241:3284)

Stejně jako v minulém zápase zahrál výborně Hejzlar a nejlepším výkonem utkání připsal hostům první bod. Trochu se štěstím se k němu přidal i Tichý. Stav byl pro hosty slibný 2:0 na body a +67 kuželek.

Další bod přidal solidním výkonem rovněž Majer. První ztrátu zaznamenal až Stára, kterému se tentokrát moc nevedlo. Stav 3:1 na body a +62 byl stále dobrý základ do závěrečných bojů.

Jan Adamů tentokrát zcela propadl a ztratil celý dosavadní náskok Náchoda. Naštěstí Tomáš svého bratra podržel a ztrátu zase dotáhl.

Sestavy a výkony Kutná Hora - Náchod: Jelínek (od 67. hodu Čermák) 504 – Hejzlar 589, M. Hrčkulák 562 – Tichý 544, Holý 541 – Majer 582, Barbora 556 – Stára 510, Dus 493 – T. Adamů 546, D. Hrčkulák 585 – J. Adamů 513.

Další výsledky 8. kola: Žižkov – Rokytnice n. Jiz. 1:7, Trutnov – Kolín 5:3, Poděbrady – Benešov 3:5, Jičín B – Tehovec 4:4, Konst. Praha B – Hořice B 7:1. (dou, tm, mr)

Tabulka:

1. Trutnov 10 8 1 1 3385 17

2. Náchod 10 7 0 3 3238 14

3. Hořice B 10 6 1 3 3263 13

4. Rokytnice n. J. 10 6 0 4 3340 12

5. Žižkov Praha 10 5 0 5 3280 10

6. Poděbrady 10 5 0 5 3278 10

7. Kutná Hora 10 5 0 5 3150 10

8. Benešov 10 5 0 5 3255 10

9. Tehovec 10 4 1 5 3297 9

10. Jičín B 10 3 1 6 3179 7

11. Kolín 10 2 0 8 3190 4

12. Konst. Praha B 10 2 0 8 3172 4