Eindhoven – Evropští plavci se sešli v nizozemském Eindhovenu, kde se v 50m bazénu konal kvalitně obsazený mezinárodní mítink.

NÁCHODSKÝ plavec Pavel Janeček se opět přiblížil olympijskému limitu, na ten mu nyní schází zhruba jeden a půl vteřiny. | Foto: Dean Mouhtaropoulos

Swim cup 2016 byl ozdoben účastí mistryně světa Jeanette Ottesen i trojnásobné olympijské vítězky Ranomi Kronowidjojo.



Ta zde také zaznamenala nejhodnotnější výkon, a to na 100m volný způsob.



Pavel Janeček, člen A-týmu české reprezentace, odchovanec Delfínu Náchod a trenéra Hakla, startoval ve svých dvou oblíbených polohovkových disciplínách.



Janeček zopakoval své loňské úspěchy na tomto mítinku a opět zde po roce vylepšil oba své české rekordy na 200m a 400m polohovým způsobem a přiblížil se k A-limitům Olympijských her v Rio de Janeiro.



Nejprve ve středečním finále kratší trati o 23 setin až na čas 2:01,86, tj. 1,5 sek. za A-limitem OH v Riu. Finále se plavalo podle olympijského harmonogramu nezvykle až v deset hodin večer.



Jeho hlavním cílem bylo splnit na 400m polohově ostrý A-limit OH, který je 4:16,71. Bohužel se po jeho vítězné rozplavbě na výsledkové tabuli objevila diskvalifikace za jeden motýlový kop po obrátce navíc. Janeček si nebyl vědom žádného porušení pravidel, odvolal se proto k jury a ta mu umožnila start v dodatečně vloženém sólo závodě bez možnosti startu ve finále.



Janeček v boji pouze s chronometrem OMEGA bez soupeřů zlepšil český rekord o půl sekundy na 4:18,34. K A-limitu OH v Riu mu tak zbývá 1,6 sekundy. (pj)