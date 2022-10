Josef Bartoš jako první z osudí vylosoval číslo tři. To ponese druhý nejstarší ve startovním poli 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, dvanáctiletý svěřenec trenéra Stanislava Popelky Stretton. V jeho sedle bude žokej Thomas Garner, který z minulých sezon už pardubickou dráhu zná. Trenér Popelka do dostihu posílá trojici koní. Kromě Strettona to je ještě Lombargini (ž. Jan Odložil) s číslem 12 a také vítěz závěrečné kvalifikace Imphal s číslem 4. Do jeho sedla trenér angažoval žokeje Jaroslava Myšku, pro kterého to bude jubilejní dvacátá Velká pardubická.

Možná šťastnou třináctku přisoudil los slovenskému účastníkovi, jedenáctiletému bělouši Starovi. V jeho sedle bude jeho trenér, žokej Jaroslav Brečka. Dnes šestapadesátiletý žokej ve Velké pardubické zvítězil přesně před třiceti lety v sedle Quirinuse.

Losování startovních čísel.Zdroj: Dostihový spolek Pardubice

Posledním číslem v osudí byla jednička. Tu ponese nejstarší kůň v poli, vítěz z roku 2017 No Time To Lose (ž. Ondřej Velek). Je jedním ze dvou svěřenců Josefa Váni staršího. Jeho druhý startující kůň je Dusigrosz s číslem 9, v jehož sedle bude žokej Marek Stromský. Trenér Luboš Urbánek do sedla Mr Spexe angažoval žokeje Lukáše Matuského, který střídá zraněného Jana Kratochvíla. Mr Spex ponese startovní číslo 7. Obhájce loňského vítězství Talent trenérky Hany Kabelkové bude mít čtrnáctku.

„Patnáct koní na startu je optimální startovní pole. Byl by rád, kdyby patnáct koní bylo i v cíli. Věřím, že můj Brunch Royal tohle pole zpestří. Ale jako černého koně bych viděl Mr Spexe,“ komentoval startovní listinu žokej Josef Bartoš. Ve hře čísel ale šestce žádný význam nedává. „Šestka pro mě v životě zatím nic neznamená. Ale může se to změnit,“ připustil.

V rámci tiskové konference, která losování startovních čísel doprovázela, si její hosté také tipovali vítěze. Prezident Jockey Clubu ČR Josef Bečvář svého favorita vidí v Playerovi, generální ředitel Tipsport holdingu má svůj osobní tip Bruch Royal. Obchodní ředitel titulárního partnera, Slavia pojišťovny, Karel Bezděka se přiklonil k Imphalovi – stejně jako ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller. „Nebudu tipovat, ale mám přání. Přál bych vítězství člověku, který je ohromně pracovitý, poctivý, ve Velké pardubické obsadil snad všechny dotované příčky – je to vítězství mu schází. Tím člověkem je Jaroslav Myška.“ Předseda představenstva Dostihového spolku Petr Kvaš sází na slovenského Stara. „Má třináctku, navíc je to bílý kůň,“ řekl v narážce na znak města Pardubice Petr Kvaš. (noh)

Startovní listina 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou

1 NO TIME TO LOSE (GB), 13, ž. Ondřej Velek (Paragan Horseboxes s.r.o.)

2 ARGANO, 8, ž. Martin Liška (Marek Šimák)

3 STRETTON, 12, ž. Thomas Garner (Nýznerov)

4 IMPHAL(POL), 9, ž. Jaroslav Myška (Quartis-Zámecký Vrch)

5 KAISERWALZER (GER), 9, am. Patrick Mullins (DS Millennium, SVK)

6 BRUNCH ROYAL (FR), 9, ž. Josef Bartoš (Scuderia Aichner SRL)

7 MR SPEX (GER), 8, ž. Lukáš Matuský (Lokotrans)

8 CHICNAME DE COTTE (FR), 10, ž. Ludovic Solignac (Quartis-Zámecký Vrch)

9 DUSIGROSZ (FR), 9, ž. Marek Stromský (Joly)

10 DULCAR DE SIVOLA (FR), 9, Josef Borč (DiJana Dobšice)

11 SACAMIRO, 9, Jakub Kocman (Jezdecký oddíl Beňov)

12 LOMBARGINI (GER), 11, ž. Jan Odložil (EŽ Praha a.s.)

13 STAR (GER), 11, ž. Jaroslav Brečka (MPL Racing, SVK)

14 TALENT, 11, ž. Pavel Složil ml. (DS Kabelkovi)

15 PLAYER, 10, ž. Marcel Novák (Nýznerov)

