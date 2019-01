Nové Město nad Metují – Těžký víkend mají před sebou prvoligoví národní házenkáři Krčína, kteří dnes hostí Přeštice a zítra Nýřany. A rozhodně nebudou chtít ztratit cenné body, které před týdnem uhráli na jihu Moravy.

1. NH Brno – Sokol Krčín 17:19 (8:10). Krčínu se podařil vstup do utkání, když v 8. min. vedl 3:1. Domácí ale trpělivou a někdy velmi zdlouhavou házenou dokázali v 16. min. otočit skóre na 4:3. Pro další vývoj utkání bylo podstatné, že se hosté dokázali chytit a nepustili Brno do většího vedení. Ve 21. min. tak byl vyrovnaný stav 5:5 a ve 27. min. 8:8. V samém závěru poločasu se podařilo hostům odskočit na rozdíl dvou branek – 8:10.



Ve druhé části Krčín držel náskok, a to až do 7. min., kdy byl stav 11:14. Pak si ale hostující házenkáři vybrali slabou chvilku v útoku a domácí v 10. min. srovnávali na 14:14. Více jim ale Krčín nedovolil. Ve 13. min. hosté odskočili na 15:16 a o téměř deset minut později na 15:17. A když ve 26. min. Krčín navýšil skóre na 16:19, bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Brno už jen v samém závěru korigovalo na konečných 17:19.



Tomáš Pavlík, trenér Krčína: „Velká pochvala našemu okleštěnému týmu za předvedenou hru. Především útok předváděl velmi pěkná, kolektivní a hlavně účinná zakončení."



Sestava a branky Krčína: Chmelík, Kopecký – Leugner, Šefc, T. Marek – Fišer (9), M. Marek (6), Linhart (4), Fišer.



Další výsledky: Nýřany – Čakovice 24:10, Přeštice – Plzeň Újezd 17:17, Podlázky – Vítkovice 19:22, Rokytnice – Opatovice n. L. 23:21, Tymákov – Nezvěstice 30:19. (dop)

Tabulka 1. ligy mužů po 6. kole:

1. Přeštice 6 4 2 0 117:78 10

2. Nýřany 6 4 2 0 131:102 10

3. Krčín 6 5 0 2 110:99 10

4 Opatovice n. L. 6 4 0 2 130:120 8

5. Rokytnice 6 3 1 2 102:114 7

6. Tymákov 6 3 0 3 119:107 6

7. Nezvěstice 6 3 0 3 114:115 6

8. Plzeň Újezd 6 2 2 2 123:130 6

9. Podlázky 6 1 1 4 100:107 3

10. Brno 6 1 0 5 106:126 2

11. Vítkovice 6 1 0 5 88:112 2

12. Čakovice 6 1 0 5 72:102 2